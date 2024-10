Elecciones en Uruguay: se elige al sucesor de Lacalle Pou y se renueva el Parlamento

Los uruguayos votarán este domingo para elegir al próximo presidente que reemplace a Luis Lacalle Pou y renovar el Parlamento. La contienda electoral tendrá como protagonistas al oficialista Álvaro Delgado y el opositor Yamandú Orsi.Si ninguno de los candidatos reúne el 50 por ciento de los votos, los ciudadanos definirán la contienda en una segunda vuelta prevista para el 24 de noviembre.Por el oficialismo que lidera el presidente Luis Lacalle Pou se presenta Delgado, abogado del Partido Nacional que ha sido diputado y senador en su carrera como político. Es un hombre muy cercano a Lacalle Pou y durante los últimos cuatro años fue secretario de la presidencia.En su cierre de campaña, Delgado pidió "asegurar la continuidad" y subrayó que "la alternativa es volver al pasado, al peor pasado". "Vamos a un segundo piso de transformaciones (...) porque este gobierno nos deja un primer piso muy sólido para seguir construyendo el futuro", sostuvo el postulante oficialista.Por el opositor Frente Amplio se presenta el profesor de historia y ex intendente de Canelones, Yamandú Orsi, acompañado por la ex intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Es la fórmula que tiene mayor intención de voto según las encuestas uruguayas, y el respaldo del ex mandatario José "Pepe" Mujica."Quiero ser presidente, y voy a ser presidente porque quiero hacerme cargo de cumplir con cada uno de esos cinco compromisos básicos junto al equipo del Frente Amplio", aseguró Orsi esta semana en su último actividad electoral.Y agregó: "Es hora y es tiempo de remontar los sueños. De demostrar lo que nos une. De hablar con el corazón".Por el Partido Colorado compite Andrés Ojeda, quien se muestra con "puntos en común" con el libertario presidente argentino Javier Milei.Todos cerraron sus campañas el pasado martes y aguardan la llegada a las urnas para definir quién conducirá los destinos del país por los próximos cuatro años.Las urnas se abrirán a las 8 a. m. y se cerrarán a las 7:30 p. m. Los resultados se conocerán tras unas pocas horas y se publicarán en el sitio web de la autoridad electoral uruguaya.