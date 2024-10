Francos, sobre las auditorías a universidades: "Entre el capricho y la intención de ocultar gastos"

En medio de la discusión por el presupuesto a las Universidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a quienes se oponen a las auditorías, minimizó el trabajo de la Auditoría General de la Nación (AGN) y respaldó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). “Cuando el Estado pone los recursos, el Estado lo tiene que auditar”, sostuvo de manera contundente.En ese sentido, el funcionario nacional explicó que “el dictamen que hizo el Procurador anterior que decía que la SIGEN tenía que auditarlo, para nosotros no tiene fundamentos”. Al mismo tiempo, aseguró no entender los motivos. “No veo una imposibilidad jurídica porque una Universidad del estado no pueda ser auditado por sindicatura general de la nación. Me parece que está entre el capricho y la intención de ocultar los gastos”, declaró en diálogo con Radio Rivadavia.Francos aseguró que “todos sabemos que hay gastos en la Universidad que se utiliza para la política”, por eso se mostró a favor de que sean auditadas y destacó el apoyo de la ciudadanía: “La gente quiere que se hagan las auditorías”.En ese sentido, destacó la figura del expresidente Mauricio Macri por haber sido quien desde la llegada al Gobierno “fue quien puso en carpeta estos temas, por ejemplo, el equilibrio fiscal, y ha sido muy importante”. “En ese momento no se pudo llevar adelante a fondo y el presidente Milei lo hizo desde el primer día”, subrayó.“Hay que analizar que Argentina era un país que estaba muy mal administrado. El dinero que se gastó en un interés político destrozó la economía argentina. Estos debates le hacen muy bien al país, y la discusión sobre la transparencia universitaria está puesta sobre la mesa. Yo si fuera autoridad universitaria diría que vengan porque no tengo nada que ocultar. Auditar es ver cómo se gastan los fondos públicos”, insistió.En esa línea, el jefe de Gabinete cuestionó el trabajo de la AGN: “¿Cuántas veces auditó? Por alguna razón política no se ha encargados de auditar como corresponde las universidades. Genera algunas dudas”.