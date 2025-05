Insólito: Ramiro Marra reconoció que usa IA para escribir proyectos de ley

El cierre de campaña de Ramiro Marra rumbo a las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires que se celebran este domingo parece ir de mal en peor, ya que no para de protagonizaron episodios que se vuelven virales y generan repudio, como ocurrió este martes cuando en una entrevista reconoció que usa herramientas de inteligencia artificial para redactar proyectos de ley,Solo esta semana, el exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) fue insultado en la vía pública y expuesto por Jorge Rial en un picante cruce de redes sociales. Y días atrás quedó en offside cuando en una nota le preguntaron por su trabajo en la Legislatura porteña y tras no saber qué decir, argumentó que se dedicó a dar la "batalla cultural"."Actualmente, sos legislador. ¿Qué hiciste o presentaste hasta ahora? ¿Y qué resultados tuviste? No es chicana, es pregunta", le preguntó la periodista, para que Marra comenzara a vacilar y terminara reconociendo que sólo se dedicó a la denominada "batalla cultural".Ahora, y casi siendo local en el programa que conduce Tronco en Neura, Marra dejó en evidencia que usa aplicaciones como ChatGPT para hacer su trabajo como legislador. "Tengo los asesores correspondientes a un asesor que son siete, y trabajo con inteligencia artificial", afirmó el exasesor de Javier Milei, casi al pasar, tras anunciar que tiene "más de cien propuestas" para la Ciudad.Ante la sorpresa hasta de Tronco, confeso libertario, el candidato a legislador por la Unión del Centro Democrático (UCeDé) pidió "achicar los asesores", dando a entender que puede llevarse a cabo su actividad usando inteligencia artificial. "¿Alguien tiene inteligencia artificial? Ponele crear un proyecto de ley y el tema que vos quieras", sostuvo Marra para cerrar el tema. "Vas a ver por qué no necesitamos tantos asesores", sentenció como orgulloso.