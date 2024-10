En plena interna del PJ, un hombre clave de Quintela visitó a Francos y renacen cuestionamientos

El apoderado legal de Ricardo Quintela, Jorge Yoma, realizó una sorpresiva visita a la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esta reunión, llevada a cabo este lunes 28 de octubre, se produce a pesar de que la Junta Electoral del PJ aún no ha oficializado la lista del candidato riojano, debido a irregularidades en su presentación(R).Sin embargo, el equipo legal de Quintela ya está avanzando en las disposiciones necesarias para la elección, lo que demuestra la determinación del gobernador de La Rioja de no ceder ante la presión interna y, eventualmente, judicializar la compulsa.Los rumores de enfrentamientos internos no cesan, y las acusaciones de manipulación y deslealtad están a la orden del día. A pesar de que el apoderado no ofreció declaraciones a la prensa tras su encuentro, se sabe que el tema de la reunión fue la deuda que la Nación mantiene con La Rioja, una cifra que asciende a 76 mil millones de pesos anuales, correspondientes a gestiones anteriores.Desde el entorno de Francos se apresuraron a desestimar que la interna del PJ haya sido parte de la agenda de la reunión. "Los viejos conocidos", como fueron referenciados, se enfocaron en cuestiones relativas a la provincia de La Rioja, según informaron. Sin embargo, la ausencia de mención a las tensiones internas no hace más que resaltar la complejidad de la situación actual del PJ, donde cada movimiento es observado con atención por los actores involucrados.Quintela, quien ha enfrentado fuertes críticas y descalificaciones, ha respondido a las acusaciones en su contra afirmando que "los partidos se ganan en la cancha y no el escritorio".La relación entre lo que Jefatura de Gabinete argumentó como motivo de la reunión con Yoma y la interna en el PJ en la cual el riojano juega un papel importante actualiza la idea de Cristina Kirchner y su entorno acerca de que la chance de que el presidente del PJ sea un gobernador alimenta la posibilidad de que la Casa Rosada pueda presionarlo con facilidad.En ese marco, Política Argentina supo que en la lista de CFK consideran que la reunión de Francos con Yoma "demuestra (que la lista de Quintela) es rehén" del Gobierno, y argumentan con hechos como "la deuda defaulteada, el pago de salarios con cuasi monedas, la huelga docente y la deuda enorme con Cammesa".