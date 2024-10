Presentaron una denuncia penal contra José Luis Espert por violar la Constitución Penal

Las ideas de la libertad son mucho más fuertes que la máquina voraz del gobierno de La Matanza @FerEspinozaOK que impide el crecimiento de los emprendimientos privados. VIVA LA LIBERTAD CARAJO 💪🏻@JMilei @nsotelolar @agustinromm @florenciarietto @florretamoso @juanesper… pic.twitter.com/Dnqk1mjZFz — José Luis Espert (@jlespert) October 25, 2024

Que alguien le avise a Pepe Luis (porque me tiene bloqueado), que NADIE está por encima de la ley, que los métodos kirchneristas se terminaron, que no es de liberales tomar la ley en sus manos . Estoy en las antípodas de Espinoza, pero violar una clausura es ilegal. No banco el… pic.twitter.com/7eQlS3EPB8 — Andrés Passamonti (@agpassamonti) October 28, 2024

El diputado nacional del oficialismofue denunciado penalmente por violar la clausura de una obra durante una visita a una planta en construcción de Mercado Libre en cercanías del Mercado Central.La denuncia judicial fue presentada porcontra el legislador y su comitiva de funcionarios nacionales que se presentaron frente al acceso a terrenos del Mercado Central, donde se está construyendo una planta de distribución de Mercado Libre.Allí se indicó que la clausura que posee la obra fue violada por el diputado nacional. "que el fin no justifica los medios", sostuvo el titular de la UCeDe y, además, señaló que Espert "ya está en modo campaña y cree que puede hacer lo que se le da la gana".En declaraciones a la prensa, Passamonti manifestó: “Estas formas no difieren de las que criticamos durante años al kirchnerismo”. “No retrocederemos ni un centímetro en la defensa del sistema Republicano de Gobierno, no nos interesa de donde vengan los abusos de poder, el liberalismo surgió para poner límites al autoritarismo y cumpliremos a rajatabla con ese mandato político", remarcó.La causa recayó en el juzgado federal 1 de la Jueza Servini y la fiscalía de Carlos Stornelli. En su cuenta de X, al comunicar la denuncia Passamonti había sostenido: "Que alguien le avise a Pepe Luis (porque me tiene bloqueado),, que no es de liberales tomar la ley en sus manos"."Estoy en las antípodas de Espinoza, peroNo banco el autoritarismo, ni de izquierda ni de derecha", concluyó.