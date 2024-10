Se derrumbó un hotel en Villa Gesell: encontraron muerto a un jubilado y rescataron a una mujer

En la madrugada de este martes se derrumbó el edificio del Apart Hotel Dubrovnik, ubicado en el centro de la ciudad balnearia de Villa Gesell, a una cuadra de la playa. En medio de los trabajos, rescataron a una mujer de 79 años con vida y encontraron muerto a su marido, jubilado de 89 años . Se cree que había entre 9 y 11 personas más en el hotel al momento del accidente.La mujer que fue encontrada con vida, es oriunda de Balcarce y se encontraba vacacionando en la Ciudad. Los rescatistas confirmaron el fallecimiento de su marido. Ambos se encontraban en el edificio lindero al Hotel Dubrovnik, que fue el que colapsó.Según el parte médico oficial,. "La señora de 79 años llegó en buenas condiciones. Entendía y comprendía órdenes, estaba lúcida. El status neurológico era óptimo, tenía diferentes lesiones como hematomas en varios miembros. Le hicimos todos los estudios pertinentes y tras estabilizarla, brindarle contención, la enviamos al Interzonal de Mar del Plata que tiene mayor complejidad", explicó el Secretario de Salud de Villa Gesell y director del hospital local, Miguel Muñoz en diálogo con la prensa.La mujer llamada María Josefa Bonaza "presenta una fractura de muñeca y húmero y aplastamiento de miembros superior e inferior", y está estable.Los trabajos continúan para poder rescatar más personas que se calcula estarían bajo los escombros, aún no se sabe la cifra exacta. El Ministro de Seguridad de la Provincia Javier Alonso que se encuentra en el lugar brindó detalles sobre el protocolo de rescate, que incluye más de 300 personas que realizan un amplio trabajo de rastrillaje con caninos para detectar personas con y sin vida. Estas tareas se efectúan en dos puntos: en el edificio lindero y en el área del derrumbe.Además, explicó que se emplea una sonda con cámara que permite llegar a los lugares de mayor complejidad: “Así estuvimos en contacto con la persona que rescatamos recientemente, comunicándonos hasta lograr extraerla del lugar”, señaló Alonso.En cuanto a la continuidad del operativo, Alonso explicó que este continuará hasta que se hayan removido todos los escombros.; el protocolo indica trabajar de esta manera", remarcó"Hicimos un gran anillo para mantener silencio, otro más pequeño en el que solo ingresan las personas que están trabajando. Tendremos que hacer la remoción a mano y, después, conseguir una grúa para mover las losas; todo eso implica que podría haber personas atrapadas debajo”, detalló el ministro.Según informó el Gobierno municipal, la parte del edificio de diez pisos que colpasó alrededor de las 0.50 se habría modificado conEl Municipio comunicó que se llevaron adelante obras sin la autorización de las autoridades y que incluso los propietarios fueron intimados. “En estos momentos, si bien no se puede hablar con exactitud sobre los detalles del derrumbe, sí se puede afirmar que en la parte colapsada (la parte trasera)”.Entre las personas que se buscan, que se consideran serían alrededor de 9, hay “trabajadores de una obra que se estaba realizando en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal, ni contaba con la autorización municipal correspondiente”, señalaron. Los trabajos que se realizaron habían sido paralizados por el Municipio hace dos meses.El intendente local,, confirmó que “” y afectó también al edificio lindero de su derecha y limitó el acceso de maquinaria pesada.En diálogo con TN, el intendente Barrera, señaló: “A partir del derrumbe de un edificio en la avenida 1, nos dieron aviso y empezamos a trabajar con todos los bomberos voluntarios de la región. Están llegando dotaciones de otras localidades. Está el ministro de Seguridad, me comuniqué con el ministro de Salud. Si sacamos a una persona, llevarla lo más rápidamente a una atención”.Por lo pronto, las causas del derrumbe se desconocen. La Justicia gesellina, con la fiscal Verónica Zamboni -que investigó y llevó a juicio a los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa-, inició un expediente para investigar el derrumbe por el presunto delito de estrago culposo. Zamboni, que se encontraba en la escena del hecho a comienzos de la mañana de hoy, ordenó que al menos cinco albañiles que huyeron del derrumbe fueran demorados y trasladados a la comisaría.