Paro de colectivos: el Gobierno mantiene una nueva reunión con la UTA y se define si habrá servicio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro para este jueves en reclamo de mejoras salariales, un día después de la medida de fuerza anunciada por todos los transportes públicos, trenes, barcos, aviones y subtes- y al servicio de carga. Este miércoles el gremio de colectivos se reúne con el Gobierno y define si mantiene el cese del servicio o levanta el paro.La reunión será este miércoles a las 17 en la Secretaría de Trabajo, con la participación de autoridades nacionales y representantes del sindicato liderado por Roberto Fernández. Sin embargo,debido a que se encuentra de viaje, en su lugar estaría el subsecretario de Relaciones del Trabajo,La UTA tenía vigente una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo que le impedía realizar medidas de fuerzas hasta este martes 29, por lo que legalmente podía haberse adherido al paro del resto de las ramas del transporte. El lunes el gremio tuvo un encuentro con las cámaras del sector y no se pusieron de acuerdo."La recaudación no responde a la realidad en absoluto y en estas circunstancias es imposible arribar a un acuerdo", indicaron fuentes de las cámaras. La UTA había solicitado un salario básico para agosto de $1.160.000, con aumentos progresivos hasta llegar a $1.322.136 en diciembre. Según el sindicato, las empresas de transporte no hicieron ningún ofrecimiento durante la reunión.