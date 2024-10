El Gobierno anunció la intervención de la Casa de la Moneda y designó a Pedro Daniel Cavagnaro

Tras la decisión de dar de baja los contratos de impresión de billetes que el Banco Central (BCRA) mantenía con la Casa de Moneda, el Gobierno anunció este martes que intervendrá el organismo y designó al abogado“Se dejan de emitir billetes de $2.000. Obviamente un sinsentido heredado por la gestión anterior que se negaba a emitir billetes de mayor denominación acorde a la inflación que nos dejaron o que estábamos transitando en aquel momento del 211% el año pasado y lo que se nos venía encima si esta gente seguía gobernando la Argentina”, comunicó este martes el vocero presidencial,en su habitual conferencia de prensa.Y agregó: “También se dispuso la intervención por 180 días. Su interventor va a ser el doctor Pedro Daniel Cavagnaro, quien hoy está trabajando en la renovación de los de las contrataciones que por supuesto había asumido la entidad”. Según trascendió, el nuevo interventor es cercano al equipo deel abogado mendocino que ocupa el cargo de secretario de Empresas y Sociedades del Estado, que está a cargo de definir un plan para las empresas públicas que el Gobierno planea privatizar y de la reestructuración de Casa de Moneda.Ayer la compañía dejó de producir papel moneda y el Gobierno dispuso que los empleados que se dedicaban a la producción de los billetes de $1.000 y $2.000 hagan uso de los períodos vacacionales que tengan disponibles. Adorni explicó que se resolvió dar de baja los contratos para la producción de billetes de $1.000 y $2.000 que estaban en marcha con la Casa de Moneda porque aseguró que "".En ese sentido, consideró que "se usan cada vez las billeteras virtuales y el pago electrónico, por lo que no tiene mucho sentido seguir con ese nivel de ineficiencia en la impresión de billetes". "Los chachos, que lanzó la provincia de La Rioja o cualquier otro papelito que alguna provincia imprima, no es mas que descontrol del gasto", remarcó en un intentó, además, de pegarle al gobernador peronista Ricardo Quintela.Pero lo que queremos es hacerla más eficiente (a la Casa de la Moneda) y nos parece que la emisión de billetes de baja denominación no tiene ningún sentido por una relación costo beneficio”, concluyó el vocero ante las consultas de la prensa.