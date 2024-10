"Paran los privilegiados": el Gobierno cruzó a los gremios por el paro general de transporte de este miércoles

De cara al paro de transporte general que comenzará esta medianoche, al que se adhieren todos menos la UTA, el vocero presidencial,, apuntó contra los gremios y señaló que "paran los privilegiados que pueden darse ese lujo"."Lo que hacen con este paro es perjudicar a los que votaron con esperanza con el futuro. P", lanzó Adorni este martes en su conferencia de prensa habitual. En ese sentido, remarcó: "Los argentinos de bien no queremos parar".Adorni aseguró que el Gobierno hizo "todo lo que pudo" para evitar el paro del 30 de octubre. "Los gremios están para defender a sus trabajadores, cosa que no hacen pero es lo que deberían, porque lo que defienden son los intereses particulares". "Cuando pasa así siempre vamos a salir a rechazarlos y cuestionarlos", aseguró."Los que paran no hacen más que definir algo que ya sabemos:. Los que pueden darse el lujo de parar. Porque los argentinos de bien, los argentinos de trabajo, los que queremos un pais mejor no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar", consideró el vocero presidencial.En este sentido, el vocero enumeró a los distintos gremios que adhirieron a la medida de fuerza y optó por señalar: "Los gremios que paran son el de aeronavegantes, el gremio de pilotos de Pablo Biró que se resisten a perder sus privilegios, pasajes gratuitos en clase ejecutiva para su familia, más todo lo que ya venimos comentando que ocurre con ese gremio". "El gremio de (Pablo) Moyano, que básicamente lo hace en defensa de Biró, no hay otra razón. En definitiva, son lo mismos, los grandes defensores de los privilegios de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría de argentinos", sumó.Y enumeró: "El gremio de AFIP, que pretenden seguir con el privilegio de los cargos hereditarios", "el de estatales, ATE, que se resiste a exámenes de idoneidad" y "la Unión Ferroviaria que defiende servicios que ofrecen una calidad peor que hace medio siglo".. Son los que votaron para bajar la inflación y con la esperanza de tener un futuro mucho mejor", concluyó.