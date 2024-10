El paro de transporte contra Javier Milei: trenes, subtes, camiones y bancos frenan sus actividades

Este miércoles 30 de octubre se lleva adelante un nuevo paro de transporte del que participarán subtes, trenes, aviones y barcos, por lo que será casi imposible trasladarse. Se estima que a la protesta se adherirán otros sectores y gremios a la vez que habrá ollas populares en toda la zona del AMBA.La Mesa Nacional del Transporte, que reúne a los gremios más importantes del sector, ratificó en una reunión que se desarrolló el martes el paro nacional de este miércoles en rechazo a las medidas del gobierno de Javier Milei. De esta forma, no habrá trenes ni subtes en el AMBA.La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se diferenció de la Mesa Nacional del Transporte, que convocó a un paro nacional para este miércoles, y llamó a un cese de tareas de los colectiveros para este jueves por 24 horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) después de que fracasara la negociación paritaria con el Gobierno.En la Ciudad de Buenos Aires no habrá servicio de subtes ni premetro durante todo el día. Beto Pianelli, secretario general de Metrodelegados, señaló que esperan que la jornada de paro “sea el inicio de un plan de lucha que de una vez por todas” le ponga un freno a las medidas del presidente Javier Milei.El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que no funcionará ninguna línea de tren, ni de pasajeros ni de cargas.A raíz de la medida de fuerza que se extenderá durante 24 horas, 263 vuelos comerciales fueron reprogramados. Asimismo solo en Aerolíneas Argentinas fueron casi 30mil los pasajeros afectados por el paro. De los afectados, 21.500 corresponden a vuelos domésticos, más de 3.000 a regionales, y el resto a vuelos internacionales.El Sindicato de Peones de Taxi de la Capital Federal también confirmó su adhesión al paro, tras haber sido uno de los impulsores de la medida.La UTA hará su propio paro este jueves 31, al que adherirán las líneas: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49 y 53. También se incluirán los distintos ramales del 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96 y 97.Con respecto a las líneas de tres dígitos, también se sumarán a la huelga por 24 horas las líneas 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194, y 195.La UTEP (Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular) anunció que desde las 11 llevará a cabo 500 cortes de calles con asambleas y ollas populares en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires el punto neurálgico será Plaza Constitución, donde se movilizarán contra el protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.En la Provincia de Buenos Aires, los manifestantes se reunirán en Panamericana y Ruta 197, Cruce de Varela, el Triángulo de Bernal, la Bajada La Plata, la Rotonda San Justo, Vergara y Acceso Oeste y la Rotonda Llavallol.Con la idea de fortalecer el paro, a la medida de fuerza se plegaron docentes de nivel básico y universitario, trabajadores del estado, personal de AFIP y Aduana, recolectores de residuos y más de 12 organizaciones de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA).