Deuda: el Gobierno emitió bonos CER por más de $14 billones

El Ministerio de Economía emitió tres bonos CER con vencimiento en mayo de 2025, octubre de 2025, octubre de 2026 y amplió uno con vencimiento en marzo de 2026.El Gobierno emitió bonos del Tesoro Nacional ajustados por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) por $13,5 billones con fechas de vencimiento en mayo de 2025, octubre de 2025, octubre de 2026 y amplió uno con vencimiento en marzo de 2026 por $760 mil millones.La medida se implementó a través de la Resolución Conjunta 59/2024 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.En medio del salto de demanda por títulos en pesos a tasa fija, Economía optó por no ofrecer ni Lecap ni Boncap y solo dispuso bonos atados a la inflación. La resolución expresa que se trata de "cero cupón", por lo que no pagan intereses periódicos, y el capital será ajustado al vencimiento conforme al CER.La decisión llega luego de que el Ministerio de Economía colocara $892.552 millones de deuda en pesos. Este martes no se renovó la totalidad de los $1,6 billones que vencen esta semana -solo se renovó el 55%- y se liberó al mercado alrededor de $700.000 millones.Los bonos con vencimiento de mayo de 2025, octubre de 2025 y octubre de 2026 se emitieron por $4,5 billones cada uno, cero cupón y amortización íntegra al vencimiento. Además, se amplió uno emitido en abril, con vencimiento en marzo de 2026, por $759.777.812.190.