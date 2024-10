Con Mondino, ya son 30 los funcionarios eyectados del Gobierno: uno por uno quiénes renunciaron

Ayer la ahora ex canciller, quien será reemplazada por el embajador en Estados Unidos, se sumó a una lista de al menos 30 funcionarios que fueron eyectados en estos 11 meses que van de gestión de Javier Milei. Uno por uno quiénes son los funcionarios que se fueron del Gobierno.Ya sea por opinar distinto al presidente Javier Milei, hacer declaraciones desafortunadas o tomar decisiones que no le gustaron al mandatario, son ya 30 funcionarios los removidos del gobierno. Uno por uno, quiénes son:1.- Ex Canciller (reemplazada por Gerardo Werthein)2..- Ex Secretario de Energía3.- Ex Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia4.- Ex Subsecretario de Políticas Sociales5.- Ex Subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano- Ex Subsecretaria de Políticas Familiares7.- Ex Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social8.- Ex Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Capital Humano9.- Ex Subsecretaria de Relaciones del Trabajo10.- Ex Subsecretario de Trabajo11.- Ex Secretario de Coordinación Legal y Administrativa12.- Ex Subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa13.- Ex Secretaria de Energía14.- Ex Secretario de Bioeconomía15.- Ex Subsecretario de Energía Eléctrica16.- Ex Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)17.- Ex Titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE)18.- Ex Secretario de Política Económica19.- Ex Ministro Coordinador (Jefatura de Gabinete)20.- Ex Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología21.- Ex Subsecretario de Deportes22.- Ex Asesor en Presidencia (Economista)23.- Ex Asesor en Presidencia (Empresario Textil)24.- Ex Interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)25.- Ex Ministro de Salud26.- Ex Secretario de Investigación, Política Industrial y Producción (Ministerio de Defensa)27.- Ex Secretario de Culto (Ministerio de Relaciones Exteriores)28.- Ex Titular de la ANSES28.- Ex Titular de AySA30.- Ex Ministro de Infraestructura