Elecciones EEUU 2024: Harris o Trump, la grieta que enfrenta a los superhéroes de Marvel con el CEO de X

Hay más de 615 mil votantes latinos elegibles -según el Centro de Investigación Pew- y aproximadamente la mitad de ellos son puertorriqueños.

La renuncia de Joe Biden a una nueva candidatura presidencial rompió cualquier pronóstico en Estados Unidos, ya que la campaña se preparaba para enfrentar -tal como sucedió en 2020- al demócrata con el republicano Donald Trump. En esta oportunidad, el poderoso magnate tendrá que enfrentarse el próximo martes 5 de noviembre a la actual vicepresidenta Kamala Harris, quien tendrá la oportunidad histórica de ser la primera presidenta mujer en dicho país. En este marco, famosos norteamericanos y latinos aprovecharon su exposición para involucrarse plenamente en la contienda electoral 2024.En la recta final de campaña los candidatos endurecieron sus discursos y desde la semana que viene ya estarán expectantes a los resultados que prometen una definición reñida. Vale aclarar que los comicios estadounidenses difieren del resto, ya que el presidente, que está compuesto por 538 miembros. Sus integrantes son representantes de cada estado, que dependen a su vez del número de congresistas. El que gana la elección en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos los votos electorales de dicho estado. Por ejemplo, si en California gana Harris, los votos de ese estado en el Colegio Electoral serán todos para la candidata demócrata.Otra particularidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es la. Algunos estados permiten que la gente vote por correo o pueden ir al puesto de votación mucho antes de la fecha de los comicios. De hecho, los norteamericanos y latinos con mayor exposición ya anticiparon su elección desde redes sociales o en los medios: desde la reconocida presentadora de televisión Oprah Winfrey y la cantante Taylor Swift al CEO de Tesla, Elon Musk, y el boxeador Mike Tyson.La famosa cantanteexpresó su apoyo a la candidata demócrata a partir de una publicación en sus redes sociales, donde destacó que “lucha por los derechos y causas que necesitan de un guerrero para defenderlos”. También sostuvo que Harris “es una líder firme y talentosa”, y opinó que llevará al país “a la calma y no al caos”. El impacto de su posicionamiento fue inmediato: logró que más de 300 mil personas se registraran para votar. En esa misma línea,también se manifestó públicamente a favor de Harris, al participar de un acto de campaña en Houston, en donde se hizo hincapié en preservar los derechos de las mujeres. De hecho, autorizó a la vicepresidenta a que utilice su canción “Freedom” en los mitines electorales.Otra famosa que respaldó a la demócrata fue la influyente empresaria y presentadora de televisión,, quien entrevistó a Harris en septiembre para su programa televisivo. La actriztambién expresó su apoyo hacia la candidata demócrata por su compromiso con temas de igualdad y justicia social. Otros reconocidos actores y actrices que apoyan a Harris son-quien mantiene un enfrentamiento público con Trump desde hace varios años- ,(ex gobernador republicano de California), entre otros.La candidata demócrata también recibió el apoyo de, los superhéroes protagonistas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Si bien la última vez que estuvieron juntos en un set de grabación fue para Avengers Endgame en 2019, Scarlett Johansson, Chris Evans, Mark Ruffalo, Danai Gurira, Don Cheadle, Robert Downey Jr. y Paul Bettany volvieron a reunirse, pero esta vez de manera virtual para expresar públicamente su respaldo a Harris.Por otro lado, los cantantes de raíces puertorriqueñas comopromocionaron el video de campaña de Harris dirigido a los votantes de Puerto Rico, donde destacaron la relación conflictiva que tuvo Trump con la isla durante su mandato en la Casa Blanca.también hizo campaña por la candidata presidencial demócrata, al acompañarla este jueves en un acto en Nevada, con fuertes críticas a Trump.En plena recta final de los comicios, un comentario sumamente despectivo sobre Puerto Rico hecho por Tony Hinchcliffe, un comediante aliado de Trump, estalló la polémica entre los votantes latinos, un grupo clave en la contienda presidencial.La leyenda del boxeoconoció a Trump durante décadas y elogió su pragmatismo y lealtad en los negocios. A él se le sumó el ex luchador de la WWE, quien hizo notorio su apoyo en la Convención Nacional Republicana de 2024: se arrancó la camisa en pleno escenario para revelar una musculosa de la campaña Trump-Vance.También-”aliado” de Javier Milei- se muestra a favor del expresidente. El CEO de Tesla y Space X apostó fuertemente a su candidatura, al aportar varios millones de dólares para impulsar la campaña del republicano. De hecho, Trump insinuó que podría tener un rol en su gabinete en caso de ser electo. Por su parte,, presidente de UFC, elogió a Trump por ser "el ser humano más duro y resistente".El legendario actor y directorapoya al partido republicano con reservas, ya que también fue crítico de algunas de sus acciones durante su presidencia, pero con un respaldo general. En esa misma línea, el actor(padre de Angelina Jolie) ydefendieron a Trump en múltiples ocasiones.Un caso paradójico es el del cantante de reggaetón puertorriqueño, quien retiró esta semana su apoyo al republicano luego de los comentarios racistas hechos por el comediante Tony Hinchcliffe.