33° Marcha del Orgullo, este año contra Javier Milei: No hay libertad con ajuste y represión

Bajo las consignas centrales son “No hay libertad sin derechos ni políticas públicas”, “No hay libertad con ajuste y represión” y “¡Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria ya!”, este sábado se realiza la. Se trata de la primera contra el gobierno de Javier Milei, quien desde que asumió la presidencia demostró ser un fiel representante de idearios arcaicos sobreal reproducir discursos de homoodio y misoginia y ejercer distintas políticas públicas recesivas para la comunidad LGBT+.se desarrolla este sábado desde las 10 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron sus organizadores, hay dos escenarios, uno eny otro eny los participantes marchan desde el primero hacia el segundo, acompañados por un explosivo y colorido show de comparsas, bailarines, música en vivo, y más.El line up de artistas confirmados de esta jornada de diversidad y lucha son Valeria Lynch, Vivi Scaliza, Taichu, Yami Safdie, Natalie Pérez, Ibiza Pareo, Lichi, Malena Narvay, Cumbia Dick, Gatika, Fabián Jara, Alan Fabulous. También hay conductores especiales, como Alejandra Malem, Franco Torchia, BB Asul, Emma Serna, Joaquín Villa y Daniela Andrade.La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo hizo énfasis en la especial contundencia que tiene esta jornada en el marco del primer año de gobierno ultraderechista de Milei. Y es que, en los últimos meses, distintos actores de la gestión vigente enarbolaron manifestaciones discriminadoras que ponen en riesgo la reivindicación y la promoción de derechos para las comunidades queer.En febrero,tras semanas de recortes presupuestarios y despidos masivos. En línea con esto, en junio pasado (mes del Ni Una Menos)(que anteriormente había sido devenido en Subsecretaría), y, posteriormente, desfinanció áreas clave de atención a las violencias machistas, como la atención telefónica de asistencia 144.En tanto, el país se conmocionó a comienzos de mayo con el triple lesbicidio ocurrido en el barrio de Barracas, por el que se vieron afectadas cuatro mujeres: Pamela, Mercedes, Andrea, y Sofía (ésta última fue la única sobreviviente). En aquel entonces, el gobierno actuó con completa frialdad e indiferencia frente al crimen de odio: “No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo”, apuntó el vocero presidencial Manuel Adorni.Frente a estos retrocesos, lade la Marcha del Orgullo propuso llevar carteles con consignas unificadoras a la marcha, como las siguientes: "Los discursos de odio del Gobierno y de algunos medios de comunicación también matan. ¡No es libertad, es odio!" y "Justicia por el crimen de odio contra Pamela, Roxana, Andrea y Sofía. ¡Fue lesbicidio!".s. No solo desde lo discursivo -dichos con un fuerte carácter de violencia homoodiante y discriminatorio-, sino también, en la práctica, con el desfinanciamiento de áreas y programas clave para integridad de las diversidades sexuales e identitarias. Milei demostró tener una obsesión con "el culo", ya que utiliza en sus discursos públicos numerosas metáforas en alusión a sus usos y, particularmente, con el sexo anal.Un ejemplo de la persecución contra las disidencias sexuales y una demonización hacia las políticas progresistas fue el posteo que realizó el pasado 12 de agosto, en el que cuestionó una serie de derechos humanos establecidos y garantizados en la Constitución Nacional, tales como el acceso a la vivienda, la salud y la educación.También enumeró una serie de condiciones que, según su particular punto de vista, eran condiciones estructurales tanto de los presidios como del progresismo: “No hay que trabajar”, “todos reciben el mismo trato”, “todos son económicamente iguales”, “solo aquellos pertenecientes a las fuerzas tienen armas”. A ellas les agregó otra característica común a las cárceles y a la ideología progre: “mucho sexo gay”.En julio pasado, en un encuentro con el ex presidente brasileroen el país vecino, se contentó cuando éste le entregó una medalla de "honor", que entre otras cosas, premiaba su antihomosexualidad.Ante estos hechos y otros, la Marcha del Orgullo 2024 en Argentina levanta tres banderas: "No hay libertad sin derechos ni políticas públicas", "No hay libertad con ajuste y represión", y "¡Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria ya!".Además, durante la celebración de este sábado a las 15.30 horas, se realiza un "pañuelazo contra el negacionismo del terrorismo de Estado", para luego dar comienzo desde las 16 horas a la movilización desde Plaza de Mayo al Congreso."Nos unimos para reivindicar a los 30 mil detenidos desaparecidos y levantar las banderas de memoria, verdad y justicia", indicaron desde la organización en un comunicado oficial en conjunto con las organizaciones H.I.J.O.S Capital y Orgullo y Lucha. El punto de encuentro de este llamado a la acción es Diagonal Norte y Florida.En ese sentido, en medio del primer año de gestión presidencial de Javier Milei -quien en numerosas oportunidades reivindicó el accionar exterminador de los últimos gobiernos de facto-señalaron que abrazarán "a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y a la Agrupación H.I.J.O.S Capital, en reconocimiento de su lucha por la democracia y los derechos humanos"."Madres y Abuelas fueron quienes abrazaron y apoyaron en vida a nuestro querido compañero Carlos Jáuregui, impulsor de la visibilidad y las primeras marchas del orgullo en la Argentina", recordaron, y es por esto que durante la manifestación del sábado, levantarán las siguientes banderas: "¡Son 30 mil!, ¡400 LGBTI desaparecidos presentes, ahora y siempre!, ¡Madres y Abuelas de la Plaza, el pueblo las abraza!, y ¡Viva el Frente de Liberación Homosexual!".