"Eran discusiones que estaban saldadas": la preocupación de Flor de la V por el aumento de ataques homofóbicos y transfóbicos

#Declaraciones | Flor de la V expresó su preocupación por el aumento de ataques homofóbicos y transfóbicos, y contó que volvió a "tener miedo en la calle".



💬 "Hay situaciones que están habilitadas, que para mí eran discusiones que estaban saldadas". pic.twitter.com/Bb7ScSB99z — Política Argentina (@Pol_Arg) April 12, 2024

La conductora Florencia de la V mostró ayer su preocupación por el crecimiento de los ataques homofóbicos y transfóbicos en la sociedad, contó que tiene "miedo de salir a la calle" y alertó sobre "el olvido" del colectivo.“Es tan difícil, hay tanto odio.", expresó Flor de la V ayer en diálogo con Radio Con Vos donde lamentó el crecimiento de la violencia desde la llega de Javier Milei al gobierno y comentó que "está con un poco más de miedo".En esa línea, advirtió: "Todo se volvió tan extremista,". Y recordó el ataque homofóbico que sufrió el diseñador Santiago Artemis, que tuvo que ser asistido en un centro de salud, y la violencia transfóbica contra la mediática Oriana Junco., pero es como que volvimos a retroceder en un montón de cosas, como por ejemplo con el cupo laboral trans porque son las que peor la están pasando”, señaló.En ese sentido,y los despidos de más de 200 chicas en medio del fuerte ajuste de Javier Milei. “Hay una ley que las protege, e”, recordó.Al respecto, la conductora alertó: “de las necesidades que puede tener cualquier ser humano”. “Siempre el hambre de un chico va por sobre de cualquier cosa, pero los chicos la están pasando mal hace muchísimo tiempo y nosotras también”, concluyó.Hace días, la conductora había defendido leyes sancionadas en el pasado para el colectivo y cuestionado las medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei con respecto a los despidos.En diálgo con Rolando Graña para GPS,“que es una ley de 1988 y que no contempla la discriminación por orientación sexual”. Al ser consultado por el rol del INADI en estas cuestiones, y le respondió: “No podía hacer mucho más porque no contaba con herramientas. Te podía citar, podía citar a la otra persona y explicarle que estaba violentando a una comunidad. El INADI no tenía herramientas porque la ley no contemplaba la discriminación por identidad de género, entonces era difícil articular”.En ese contexto, la conductora remarcó el rol del Estado que “cuando está presente y articula políticas públicas para que otras personas que no tiene posibilidad de salir, de sobrevivir, que no sea la prostitución, de vender su cuerpo y exponerse a todo tipo de violencia y enfermedades”.“”, puntualizó.Y cuestionó las medidas de Milei: “Echaron a más de 200 chicas que habían ingresado al Estado por el cupo laboral trans, entonces no contemplar eso,“La gente se piensa que las travestis quieren estar en la calle y prostituirse porque les gusta, porque lo disfrutan, y, eso es lo que nadie piensa”, remarcó Flor de la V.