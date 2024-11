Sigue la rosca de Karina Milei: esta vez en Entre Ríos donde estuvo el organizador de la visita a genocidas

La secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, visitó las provincias de Entre Ríos y Santa Fe como parte de su gira nacional de consolidación de La Libertad Avanza. La principal referente del partido, acompañada por el vicepresidente de la agrupación y titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó a establecer bases fuertes para el movimiento libertario y evitar futuras “traiciones”, en palabras de la propia Karina.

En su paso por Entre Ríos, donde gobierna el dirigente del PRO Rogelio Frigerio, Karina estuvo acompañada por Beltrán Benedit, diputado nacional y miembro de la mesa directiva provincial de La Libertad Avanza. La presencia de Benedit fue especialmente significativa, ya que fue quien organizó la visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, en la que participaron también otros diputados como Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo. La figura de Benedit generó controversia, especialmente tras una investigación de Data Clave que reveló una posible conexión con abogados y sectores conservadores que buscan la liberación de estos represores."Solos no podemos hacer nada, entonces, ¿cómo no voy a ser la cara para difundir las ideas de la libertad? Y seguiremos haciendo lo imposible para consolidar estas ideas a lo largo y a lo ancho del país", expresó Karina Milei en su discurso. A su vez, reconoció el desafío de construir un partido sólido en todo el país: “Sabíamos que algunos nos podían traicionar. Estamos trabajando para formar un partido y participar electoralmente en todas las provincias”, agregó.La interna en Entre Ríos no ha estado exenta de tensiones. Recientemente, el partido enfrentó una disputa por la representación en la provincia, que quedó en manos de Roque Fleitas tras una serie de denuncias y presentaciones judiciales. Sebastián Etchevehere, excandidato a gobernador y rival interno de Fleitas, quedó fuera de esta posición, resaltando las divisiones dentro del espacio libertario.