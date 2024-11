Tras las amenazas, Bullrich le prohibió a Rafael Di Zeo ingresar a eventos deportivos en todo el territorio nacional

Tras las amenazas a, el Ministerio de Seguridad le aplicó el derecho de admisión al líder de la barra brava de Boca Juniorsy le. La medida se da luego de que trascendieran amenazas en las que señalaba que estaba dispuesto a iniciar "una guerra" contra la ministra y las autoridades.La medida fue oficializada a través de la Resolución 1167 publicada hoy en el Boletín Oficial, que dispuso la aplicación de la “Restricción de Concurrencia Administrativa” para Di Zeo que "", señaló la cartera a cargo de Bullrich en un comunicado."Estos hechos vienen concatenados con las recientes amenazas por parte de Di Zeo hacia la ministra de Seguridad y las autoridades a cargo de la seguridad en Eventos Deportivos", agregó el comunicado del Ministerio, luego de que Di Zeo, líder de La 12, dijera que está dispuesto a iniciar "una guerra" contra Bullrich y las autoridades de Seguridad. Tras conocerse los audios la ministra había adelantado la medida en su cuenta de X: "".En este sentido, para justificar la medida, el Ministerio de Seguridad citó en los considerandos de la Resolución el audio que Di Zeo le mandó a un allegado, en el que vierte amenazas contra la propia Bullrich, sin nombrarla, debido a que se había resuelto aplicar el derecho de admisión para con Fabián “Topadora” Kruger y Fernando “Lana” Gatica, dos de sus colaboradores más estrechos, en el marco del programa "Tribuna Segura".De la amenaza se escucha: “Vos me decís ‘Flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo’. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y los sacás en todos lados, boludo. Y quedás bien. Y te puedo conseguir otras cosas. Pero si no hablamos., boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura”. “Le vamos a hacer eso.... Donde enganchamos a Berlín (por Franco Berlín, Director de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad de la Nación), ahí en Puerto Madero va a cobrar que lo cruzamos cada dos por tres”, se lo escuchaba decir.Y agrega: “Entonces ¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? “Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo, boludo (...) No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran.y que es replicado en otros medios masivos de comunicación”, dice la transcripción citada en el Boletín Oficial.Ayer, en declaraciones a LN+, Bullrich se refirió al audio que trascendió y apuntó: “No sé de qué habla él; él habla de que quiere conseguir un pacto, de que quiere conseguir un arreglo. Habla de algo que no existe”. “”, señaló.“Es lo mismo que en Rosario. ¿Qué pasa en Rosario? Las bandas narcotraficantes te quieren dominar el territorio y la ley que rige es la ley de la mafia, la del crimen organizado”, planteó la ministra y agregó:”.A propósito de la frase que sostuvo el barra de Boca, la ministra remarcó:“”. “Nosotros estamos en guerra contra todas las organizaciones criminales, contra todas las mafias, contra todos los que hacen las cosas fuera de la ley”, afirmó.