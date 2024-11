Tras ser eyectada del Gobierno, Mondino volvió a su antiguo trabajo de profesora

Salimos ganando! UCEMA recupera a su destacada profesora y mejor persona @DianaMondino. Welcome back! Gracias @JMilei pic.twitter.com/XEFzWxS6qC — Marcos Gallacher (@MarcosGallacher) November 4, 2024

Tras ser eyectada del gobierno por votar a favor de Cuba ante la ONU, la ex ministra de Relaciones Exteriores y Cultoregresó a dar clases a la Universidad del CEMA.La ex canciller volvió a su puesto donde es profesora de Finanzas en los programas de Máster en Dirección de Empresas y Máster en Finanzas. La noticia la dio a conocer su colegacon un posteo en su cuenta de X. "", escribió junto a una foto con Mondino.Ayer el presidente Javier Milei se refirió por primera vez a la salida de Mondino del gobierno y remarcó que "el error le costó el puesto en 30 minutos". "Vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado.", afirmó en diálogo con Ciudad Magazine.Luego de sus declaraciones, el flamante cancillerpidió las renuncias de secretarios y subsecretarios de Cancillería designados por Mondino y cerrará embajadas con poca relación comercial como gesto hacia el alineamiento con la postura ideológica de Milei.Werthein ya tiene definido echar a prácticamente todos los secretarios y subsecretarios designados por Mondino, incluidos Marcelo Cima, de Comercio internacional; Paola Di Chiaro, del área Malvinas, y de Coordinación y Planificación, Ernesto Gaspari. Asimismo, les pidió las renuncias a los subsecretarios de Asuntos Latinoamericanos, Mariano Vergara; de Política Exterior, Marcia Levaggi, de Negociaciones Económicas Internacionales, Gabriel Martínez, y de Promoción de Exportaciones, Ramiro Velloso.El único que quedaría vigente, entonces, sería el secretario de Culto y Civilización,, un dirigente cercano al Vaticano y hombre de confianza tanto del asesor presidencial Santiago Caputo como de Karina Milei.