El PJ proclama a Cristina como presidenta, mientras el quintelismo analiza insistir con la Justicia y la interna

En la tarde de este martes la Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) proclamará como ganadora a la lista “Primero la Patria”, con sus 75 integrantes, de la ex presidenta. Así, a la ex mandataria le quedará dar solo un paso de asumir formalmente la presidencia del partido. Mientras tanto el gobernadoranaliza insistir con la Justicia.La reunión será es martes a las 18 y tendrá lugar en la sede histórica del PJ, además se habilitará una videoconferencia para los que no hayan podido viajar a la Ciudad de Buenos Aires.. Si bien son 15 miembros, la Junta ya se había manifestado en forma unánime cuando tuvo que determinar si la lista de Ricardo Quintela estaba en condiciones de competir o no., que podría ser el domingo 17 de noviembre, día en que se iba a llevar a cabo la elección partidaria. La semana pasada, horas después de que la jueza federal María Servini rechazara el recurso de apelación presentado por los apoderados de Quintela, Cristina lo convocó a una reunión en el Instituto Patria para asegurar la unidad. Sin embargo, el gobernador riojano no sólo decidió no asistir sino que nunca envió una respuesta.Fue el propio José Mayans, diputado nacional y vicepresidente de la fórmula de CFK, quien había adelantado que la ex mandataria iba a "convocar a todos" para consolidad la unidad en el PJ. "Se terminó todo, convocamos a todos y”, había remarcado.Por su parte,tras quedar fuera de la carrera interna. Entre las opcionesen defensa de la lista de gobernador riojano y con presuntas pruebas de que los avales habían sido presentados en tiempo y forma. El riojano acusa al kirchnerismo de haberle robado avales y documentación respaldatoria de las candidaturas.También,y apuntar a la construcción de una corriente interna dentro del peronismo. Según consignó Infobae, desde el entorno de Quintela analizan realizar un acto de lanzamiento el domingo 17 de noviembre, el mismo día en que se debían realizar los comicios del PJ y cuando CFK podría asumir la presidencia, lo que generaría una división interna peor de la que ya existe puertas adentro del peronismo.