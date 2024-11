Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones en Estados Unidos

Luego de meses de campañas, encuestas y debates, finalmente llegaron las elecciones en Estados Unidos. En este marco, una de la grandes preguntas apunta al resultados de los comicios que tienen como protagonistas a Donald Trump y Kamala Harris.La peculiaridad de las elecciones norteamericanas es que las urnas cierran en nueve momentos diferentes, repartidos entre los estados del país y avanzando desde la costa este hasta el extremo oeste. Esto genera momentos de tensión e información progresiva, comenzando a las 7 p.m., hora del Este (00:00 GMT), y concluyendo a la 1 a.m. (6:00 AM GMT), en Alaska.Con 270 votos del Colegio Electoral como meta, la batalla electoral se define en cada estado, pero el análisis de los votos, estado por estado y hora por hora, permite anticipar el panorama de la noche. Vale aclarar que puede que no se sepa al ganador hasta el día siguiente o incluso hasta días después. La historia demostró que algunos resultados no se definen hasta después de largas horas de conteo.La jornada electoral empezó en el pequeño pueblo de Dixville Notch, New Hampshire, donde, a medianoche, los seis votantes registrados depositaron sus sufragios. En esta elección, Kamala Harris y Donald Trump recibieron tres votos cada uno, en un simbólico empate que, aunque pequeño, dio inicio a la jornada. La historia de este pueblo se ha vuelto tradición, especialmente porque fue el primero en anunciar los resultados.Las primeras urnas en cerrar se encuentran en seis estados (Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont), incluyendo a Georgia y Virginia, dos de los más importantes en el este. El estado de Virginia, en particular, representa un punto de interés, pues en elecciones pasadas fue declarado rápidamente para los demócratas, pero en esta ocasión el panorama es menos claro debido a la reciente campaña de Trump en la región. Se espera que los resultados en este estado puedan proporcionar un indicativo temprano de hacia dónde se inclina la elección.Georgia, por otro lado, es un estado que genera interés por sus complejas dinámicas políticas y su capacidad de definir tendencias en el sur. Se anticipa que el conteo en este estado sea más prolongado y potencialmente decisivo en caso de una contienda ajustada.Apenas media hora después del primer cierre, Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental terminan su votación. Carolina del Norte, ganado anteriormente por Trump, ha sido un foco de intensas campañas por ambos partidos, y podría ser una de las primeras señales del éxito de cada candidato en la noche.En Ohio, aunque la carrera presidencial parece menos reñida, la competencia por el Senado entre Sherrod Brown y Bernie Moreno ha ganado atención, especialmente por su relevancia en la composición del Senado. Mientras tanto, Virginia Occidental se proyecta como una victoria segura para el republicano Jim Justice, quien busca ocupar el escaño dejado por el senador saliente Joe Manchin.Esta franja horaria marca un momento crítico, con el cierre de urnas en 16 estados y el Distrito de Columbia. Este grupo incluye al importante estado de Pensilvania, que, con sus 19 votos electorales, podría inclinar la balanza y de hecho ser el estado determinante en esta elección. Los candidatos han concentrado gran parte de su campaña en esta región, sabiendo que su resultado podría afectar el resultado final.Este también es el momento de las fiestas: Harris inicia su celebración en la Universidad Howard, mientras Trump organiza dos eventos en Florida, un “Election Night Watch Party” en un centro de convenciones y una celebración privada en Mar-a-Lago.A esta hora, Arkansas cierra sus urnas, siendo el único estado que lo hace en este momento. Las proyecciones indican que Trump ganará fácilmente, aunque la atención se centra en los resultados preliminares de estados decisivos como Georgia y Carolina del Norte, cuyos datos comienzan a entrar en el sistema.A las 9 p.m., quince estados, entre los que se encuentran Arizona, Michigan y Wisconsin, cierran sus urnas. Este grupo también incluye a Texas, aunque se espera que este estado tenga una inclinación segura hacia los republicanos.Un resultado sorpresivo en Iowa, donde una encuesta reciente mostró a Harris en la delantera, también genera expectativas y podría añadir una capa de complejidad a los resultados nacionales. En Texas, aunque la contienda presidencial parece segura para los republicanos, la competencia senatorial entre Ted Cruz y Colin Allred despierta interés; el resultado será una señal sobre el apoyo hacia los republicanos en un estado históricamente conservador.El cierre de las urnas en Montana, Nevada y Utah llega en un punto en que la noche ya ha avanzado considerablemente. Las áreas urbanas en ciudades clave como Milwaukee, Filadelfia y Detroit reportan en este momento, y la afluencia de votos provenientes de las zonas metropolitanas puede cambiar drásticamente los márgenes de ventaja en estados con conteos ajustados.En Nevada, el proceso de votación suele ser lento debido a la aceptación de votos por correo después de la jornada electoral, por lo que los resultados definitivos podrían no estar disponibles sino hasta los días siguientes. Mientras, la carrera por el Senado en Montana entre el demócrata Jon Tester y el republicano Tim Sheehy, donde Tester busca mantener su escaño, es una de las contiendas más esperadas.En la costa oeste, los estados que cierran sus urnas en esta franja horaria incluyen a California, uno de los bastiones demócratas, aunque las contiendas reñidas por la Cámara de Representantes podrían afectar el control de esta cámara. Aquí, los resultados tardan en contabilizarse, y el conteo suele extenderse varios días, lo que podría prolongar la espera en algunas contiendas cerradas.A la medianoche, Hawaii termina su jornada electoral. Aunque cuenta con solo cuatro votos electorales, el estado puede jugar un papel importante en una noche reñida.A la 1 a.m., en Adak, Alaska, finaliza la jornada electoral con el último cierre de urnas. Aunque sus tres votos electorales parecen asegurados para los republicanos, la noche aún puede estar lejos de concluir, dependiendo del recuento en otros estados.