"Vamos a acompañar": Quintela apostó por la unidad del PJ y confirmó que no apelará el fallo judicial por las elecciones

Tras la tensión que vivió el Partido Justicialista por las elecciones internas, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que no apelará el fallo judicial que lo dejó fuera de la carrera por la presidencia y lo inhabilitó para competir contra Cristina Fernández de Kirchner. "Nosotros vamos a acompañar", dijo sobre la nueva presidenta del PJ."Queremos seguir trabajando ampliando el espacio”, aseguró Quintela este miércoles en declaraciones a Radio 10 donde explicó -luego de rechazarle una reunión- que todavía no habló con Cristina. "Seguramente hablaremos en el transcurso de los próximos días, la semana que viene”, sostuvo.Sobre la decisión de la jueza Servini que lo dejo fuera de competencia por la presidencia del partido señaló: ", no hubo un estudio profundo sobre nuestra presentación". Aunque, remarcó que no desea "seguir este tema". "", apuntó.Ayer Cristina Kirchner fue proclamada presidenta del PJ por la Junta Electoral del partido y al mismo tiempo desde Federales difundieron un comunicado donde volvió a negar que no contaba con los avales suficientes para participar de las elecciones del PJ, pero deslizó que no insistirá en la justicia con ese tema.Luego ratificó su continuidad como espacio político y reclamó a la nueva conducción del PJ "un peronismo fuerte y convocante". También deslizó criticas a Cristina Kirchner, pero apuntaron: ""Hay nuevas demandas de la sociedad y eso requiere de una organización fuerte y moderna que las comprenda y las represente, no está de más recordar la necesidad, histórica, de enamorar nuevamente a nuestro pueblo.", consideraron en línea con la posición de Quintela, claramente.