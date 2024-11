Luego del despido de trabajadores de Intercargo, el Gobierno anunció la desregulación del servicio de rampas

Luego del despido de 15 trabajadores de Intercargo por los recientes paros en Aeroparque y Ezeiza, el Gobierno anunció que desregulará el servicio de rampas en los aeropuertos y así le quita el monopolio a la empresa estatal.En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, ni negarse a hacer su trabajo. El terrorismo sindical no tuvo prurito en secuestrar a más de 2000 pasajeros”."Esto no es ni más ni menos que el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora", remarcó.El vocero estuvo acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta."Estoy instruyendo, por orden del Presidente de la Nación, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y al resto de las fuerzas federales de seguridad a descargar de manera inmediata el equipaje de las aeronaves detenidas en Aeroparque", informó Bullrich.La ministra de Seguridad calificó como "brutal" y "salvaje" la medida de fuerza en Intercargo. "Si esto sucediese en algún otro aeropuerto, esto también se extiende", agregó, en referencia a la decisión de que las fuerzas de seguridad descarguen los equipajes.Sturzenegger, por su parte, enmarcó este anuncio en "un proceso de desregulación que empezó hace un año". Luego, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado explicó: "Tenemos un mercado aerocomercial que tiene un punto que es crítico: ese punto es Aeroparque. Tenemos muchos aeropuertos, pero si hay un lugar donde la capacidad tiene que ser usada plenamente es Aeroparque".También habló Mogetta, quien opinó que "los servicios de rampa muchas veces operaban como un cepo a que nuevas compañías puedan venir a prestar servicios, sobre todo en pequeños aeropuertos del interior del país". "Con esta desregulación, o con este último paso, ya estamos dando lugar a que nuevos actores del servicio de rampa puedan incorporarse al mercado argentino", agregó.El anuncio del Gobierno se dio en paralelo a una asamblea de trabajadores de Intercargo después del despido de 15 personas. Ante esta situación, trabajadores realizaban esta tarde asambleas por lo que no se llevaba a cabo la carga ni descarga de valijas, ni la atención en pista a los vuelos de Flybondi, Jetsmart, Gol, Sky y Latam.