Diputados: desde el Frente Renovador proponen limitar las apuestas online a nivel nacional

Los diputados del Frente Renovador Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez brindaron un seminario en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) donde alertaron por el crecimiento de la ludopatía en los jóvenes y dieron detalles del proyecto de ley presentado en el Congreso para limitar las apuestas online en todo el país."Los chicos empiezan a no dormir y a no comer. Cambian la plata que sus padres les dan para comer en el colegio por apostar. Docentes nos han contado de chicos que no comen en la casa ni en el colegio por apostar y que por eso terminaron desmayándose”, explicó Morán en una charla donde el objetivo fue concientizar sobre la situación y debatir la problemática de la ludopatía.Por su parte, Ramiro Gutiérrez, sostuvo que "es muy importante que la UADE sea una de las universidades que corra en punta ante el problema de la ludopatía, porque la ludopatía no es un juego”.El objetivo del proyecto presentado por los legisladores del espacio fundado por el exministro de Economía Sergio Massa se centra en prevenir y regular las apuestas online que jóvenes desde los 15 años realizan, de manera compulsiva y en lugares clandestinos. Tanto Gutiérrez como Morán coincidieron en la necesidad de dejar en claro a la sociedad que la ludopatía no es un juego y “al ser una alarma silenciosa, es indispensable comenzar a regular urgentemente”.