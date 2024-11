Victoria Villarruel: "El que esté a favor de la ideología de género es un degenerado"

Esto es claro y simple, el que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a, y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia. Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo. pic.twitter.com/L4gIGlYADo — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 11, 2024

Gran avance de la CSJN para ponerle un freno al delirio de la ideología de género. El Estado no tiene por qué meterse en la esfera de intimidad de los individuos, ni tampoco avalar compulsivamente que se obligue a otros ciudadanos a creer autopercepciones fantasiosas. El cambio… pic.twitter.com/D034hgx2NI — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 6, 2024

La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó el caso de la presa trans que violó y embarazó a una reclusa en una cárcel de Córdoba para apuntar contra la ideología de género y sostuvo que aquel que está a favor “es un degenerado”. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se manifestó en la misma línea.“Esto es claro y simple;y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia. Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo”, apuntó Villarruel al mezclar cosas distintas.Por su parte, Cúneo Libarona se manifestó en el mismo sentido y apuntó en contra de las personas trans:“Los presos de sexo masculino jamás deberían estar junto a los presos de sexo femenino en el mismo pabellón”. “”, consideró.La causa a la que se refirieron la vicepresidenta Villarruel y el ministro Cúneo Libarona tiene como protagonista apreso a raíz de las denuncias que presentaron algunas de sus parejas por violencia de género y maltrato. En medio de un largo proceso, el hombre anunció que se autopercibía mujer y su defensa reclamó que debía ser tratada como tal, algo que obliga a la ley.Con su nueva identidad,, rechazó las acusaciones y sostuvo que no podía ser imputada por violencia de género si era una mujer. Volvió a la cárcel frente a nuevas imputaciones y fue alojada en un pabellón de mujeres violó a una interna que quedó embarazada.La Justicia no solo acaba de confirmar su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género para Gabriela. También, dispuso su traslado a un lugar especial, donde se respete su identidad, pero al mismo tiempo no se ponga en peligro a otras internas. “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”, sostuvo el fallo al que accedió este medio.Si bien este caso pone la mirada cuánto beneficio podría sacarle un acusado a la ley de identidad de género, nada tiene que ver con el hecho de que sea una persona trans y las generalizaciones del Gobierno levantaron críticas.Hace solo días Villarruel había celebrado que le negaran el cambio de género en el DNI de Lara Bertolini en un fallo judicial por parte de la corte suprema. "Gran avance de la Corte para ponerle un freno al delirio de la ideología de género", había dicho Villarruel en su cuenta de X (ex Twitter).