Una diputada del PRO sobre eliminar la figura de femicidio: "Hubo un exceso de los legisladores de beneficiar a determinadas minorías"

La diputada del PROse refirió hoy al proyecto del Gobierno para eliminar la figura del femicidio, el cupo laboral trans y los DNI no binarios, se mostró a favor y sostuvo que duranteLuego de que la discusión sobre las minorías volviera a ser puesta en el centro de la escena tras el discurso discriminatorio de Javier Milei en Davos y por la iniciativa que impulsará la Casa Rosada para eliminar la tipififcación de femicidio del Código Penal, la legisladora cercana a Patricia Bullrich dijo que como el proyecto no fue presentado, desconoce "los alcances" y "los términos"."Durante muchísimo tiempo, hubo una preponderancia en la que sobre todo algunas minorías han tenido derechos por sobre las mayorías., cuando hay muchas minorías", evalúo en declaraciones a Radio Splendid."Se ha considerado para tener un cargo público a determinados grupos, como el colectivo trans, y no a otros, como los musulmanes o la religión judía, que se consideran minorías", consideró Rodríguez Machado como si fuera todo lo mismo y señaló que actualmente "eso está teniendo nuevas miradas".En ese sentido, pidió terminar con los "excesos de un lado y del otro". "Es un debate que está y que hay que tratar que termine lo mejor posible", sostuvo la diputada.