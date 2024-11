Meta Day 2024: En su exposición, Milei insistió que "Estados Unidos nos está copiando el modelo"

El presidente Javier Milei aseguró este viernes que "Estados Unidos no está copiando el modelo". Lo hizo en el marco del Meta Day 2024, el encuentro de innovación tecnológica llevado a cabo en el Palacio Libertad, ex CCK, destinado a empresas PyMES y emprendedores digitales. "Elon Musk ya está teniendo conversaciones con Sturzenegger para desregular el Estado", confirmó."En Estados Unidos ya se dieron cuenta y nos están copiando el modelo, de hecho Elon Musk tiene conversaciones con Federico Sturzenegger para ver como desregular la economía estadounidense. Obviamente que el afuera y la motosierra son productos de exportación, es parte de la Marca País", señaló el jefe de Estado, que estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el jefe de asesores Demian Reidel.Para realizar una defensa de sus medidas económicas, Milei tomó como ejemplo a Irlanda quien fue "punta de lanza en 1874 cuando tuvo una de las hambrunas más severas de la historia diezmando aproximadamente un 25% de su población". "Hace 40 años seguían siendo el país más pobres de las ideas de la libertad. En la década del 90´ decidieron abrazar las ideas de la libertad, recortando el gasto y bajando impuesto lo que llevó a tener hoy un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. Es decir, se puede", detalló."Nosotros en este momento, luego de haber pasado la Ley Bases y el DNU hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina, ocho veces más grande que la de Menem y nos permite escalar 90 puestos en términos de libertad económica", agregó el Presidente.En otro momento de su breve discurso leído, Milei destacó el crecimiento y la invocación de la tecnología en la comunicación y apuntó contra los medios masivos: “La internet y democratización del conocimiento que nos permite romper monopolios históricos, como por ejemplo el monopolio de la verdad, llámese los micrófonos ensobrados”.“Hoy cualquier persona con un celular es portador de una voz pública que puede publicarse hasta el infinito. También es portador de un archivo de memoria colectivo inmenso. Así se vuelve más fácil desentrañar las mentiras perseveras de quienes hasta hace pocos años eran la única voz autorizada sostenidos a base de pauta estatal”, concluyó sobre el tema.El CEO de Meta le dejó unas breves palabras al Presidente, antes de su discurso en el Meta Day 2024 llevado a cabo en el Palacio Libertad, ex CCK. “Hola Argentina y presidente Milei. Gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma poder llevar Llama 3 a más personas en Argentina. Al hacer que esta tecnología sea de código abierto, estamos eliminando barreras para que una comunidad más amplia de desarrolladores y organizaciones pueda acceder al poder de la inteligencia artificial, construir soluciones innovadoras y promover el progreso”, señaló el joven empresario creador de Facebook.