Subte: un pasajero de la línea A se descompensó y falleció este miércoles

este miércoles en la estaciónpor lo que los trenes no se detienen en dicha parada.“Fue asistido inmediatamente por personal de la compañía, policía y por el SAME”, explicaron desde la empresa Emova, aunque no pudieron reanimarlo porque ya había fallecido.El parte policial destaca que, a través de un llamado al 911, personal de la División Subtes y de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad “se desplazaron hasta la estación Castro Barros de la línea A de subterráneos donde un hombre yacía inconsciente, por lo cual fue convocad”.Si bien no tracendió la identidad de la víctima, se estableción que es un hombre de 70 años, quien no presentaba signos de violencia. “”, explicaron.Tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 39 que dispuso labrar actas por averiguación de muerte de dudosa criminalidad.