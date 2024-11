El Gobierno dará de baja la jubilación presidencial de Cristina Kirchner y la pensión que recibía por Néstor

El Gobierno anunció quey la pensión por. Lo mismo ocurrirá con el beneficio que recibe el exvicepresidenteLa confirmación de la eliminación del beneficio la hizo el vocero presidencialeste jueves en su conferencia de prensa en Casa Rosada, tras confirmarse la condena de seis años e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida contra la exmandataria en la causa Vialidad."Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos,", anunció Adorni.Según explicó el funcionario, "la baja dispuesta por resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sinoen perjuicio de la administración pública".De acuerdo a la resolución del Gobierno, "el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo".Además, explicaron que el beneficio jubilatorio no tiene carácter contributivo, es decir, no está sustentado en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario, sino que constituye ""Más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos.", consideró Adorni en la conferencia.Por otro lado, la ministra Sanda Pettovello adelantó en declaraciones a Ámbito Financiero que l“Con el mismo criterio que se aplicó a Cristina, se suspenderá la jubilación de privilegio a Amado Boudou”, confirmó Pettovello."En el mandato de Javier Milei la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad a los argentinos", concluyó el vocero presidenical.