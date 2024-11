Luego de dos semanas, continúa el paro en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor por los despidos

Desde hace varios días, el mercado de autos está semiparalizado por un paro en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Los trabajadores de esa dependencia están en un conflicto gremial desde hace casi dos semanas ante el anuncio de un recorte de personal.Hasta hace unos días, la preocupación en el sector no era importante ya que pensaban que el conflicto se iba a solucionar. De esta manera, pensaban que no iba a afectar a los patentamientos de autos de noviembre. Sin embargo, esta semana están cambiando de opinión y temen que se sienta el impacto en los registros de 0km.Desde la administración nacional habían informado a las automotrices que “de alguna forma” el problema se iba a solucionar, pero siguen pasando los días y el conflicto va en aumento.La DNRPA, que depende del Ministerio de Justicia, le hizo una propuesta a los trabajadores de indemnización que no fue aceptada. Se habla del pago de 24 sueldos en cuotas sin tener en cuenta la antigüedad. Sobre un total de 2.500 empleados, unos 1.000 ya habrían aceptado el retiro.Según fuentes gremiales, el organismo tendría la decisión de, en caso de que el resto no acepte esa propuesta, despedir a los trabajadores y que realicen juicios a la administración nacional.Se trata del organismo que se encarga de administrar el funcionamiento de los Registros Automotores y, a su vez, tienen la responsabilidad de emitir los certificados de importación de autos y motos. Es la documentación que se necesita para que los importadores, una vez ingresado el vehículo, puedan facturar el vehículo y el propietario patentarlo.