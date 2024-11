ATE convocó a un nuevo paro para el jueves 5 de diciembre con movilización

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió este martes por votación unánime un paro de 24 horas para el jueves 5 de diciembre con movilización en distintos puntos del país.“Si los estatales no vamos a la, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos.”, manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.“En este momento la persecución y el maltrato son sistemáticos en todas las áreas del Estado., pero tienen que saber que no les tenemos miedo”, aseguró el dirigente estatal.Entre los reclamos de ATE está la recomposición salarial, recordando que en la última paritaria el Gobierno otorgó -con la aceptación del otro gremio signatario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06- un 2% para noviembre y 1% en diciembre. De esta forma, la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año.“No soportamos un recorte más sobre nuestros salarios. Exigimos unque saque a los estatales de la pobreza. Por estos días el ajuste se profundiza en las provincias. Rechazamos cualquier posibilidad de que recaiga sobre las espaldas de quienes prestan servicios en Estados provinciales y municipales”, expresó Aguiar.También ATE manifestó su rechazo al Sistema de Evaluación Pública mediante el cual pretenden evaluar a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de trayectoria en el Estado. Son más de 40 mil los contratados evaluados, excluyendo a quienes estén amparados en el cupo por discapacidad y cupo trans.El sindicato estatal además exige el cese de los despidos en el Sector Público, la reincorporación de todos los "ilegítimamente cesanteados, el freno al vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones de las empresas estatales mediante quiebras fraudulentas".La decisión se tomó en el Plenario Federal de Delegados realizado en el anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato en el que participaron más de mil dirigentes de todo el país. Además del paro, se resolvió que se realizarán protestas en todas las provincias con movilizaciones sobre las rutas, asambleas y radios abiertas