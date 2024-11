Kicillof acusó al Gobierno nacional de "vendepatria" y a Milei de "figuretti" en un acto por el Día de la Soberanía Nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles un acto por el Día de la Soberanía Nacional en San Pedro, a 179 años de la Vuelta de Obligado."La soberanía argentina es tremendamente importante y sensible para nuestro pueblo, digan lo que digan y hagan lo que hagan los vende patria que gobiernan", enfatizó el mandatario bonaerense y agregó: "Los patriotas defendían lo que es nuestro. Estamos plantando la bandera bonaerense y Argentina bien alta".En este marco, cargó contra Javier Milei al criticar su política internacional: "Somos testigos de la entrega de la soberanía por parte del gobierno de Milei, que rechazó ser admitido en los BRICS y se ausentó de la primera cumbre del Mercosur. Hay que ser necio y tener anteojeras ideológicas para hacerle tanto daño a la Argentina".Kicillof llamó "caprichoso" al Presidente, lo definió como un mandatario "unitario y centralista" y lanzó: "Por un afán de figuretti, de hacerse famoso y por codearse con millonarios, Milei no tiene una explicación de interés nacional por cómo está votando (el gobierno) en la ONU. Fuimos el único país del mundo en contra de la violencia contra las mujeres y la preservación de los pueblos originarios".También sostuvo que el mandatario libertario "pone en peligro a nuestro país tomando acciones temerarias en medio de un mundo en conflicto rompiendo una tradición de décadas de neutralidad. En la provincia defendemos la paz y la neutralidad de la Argentina".En esa misma línea, apuntó contra el RIGI y se refirió a la situación de la aerolínea de bandera: "Es un régimen de saqueo y entrega de recursos naturales. Hablar de soberanía en el subsuelo, es hablar de la soberanía de nuestros cielos. Por eso, el repudio y el rechazo a otro intento más de malvender Aerolíneas Argentinas"."Atacar las universidades, el CONICET es traición a la Patria. No vamos a tener nada si no tenemos soberanía científica, cultural, económica y natural. Todo se convierte en fuente de expropiación si la soberanía no viene acompañada de la justicia social", aseguró Kicillof.Y concluyó en que "el pueblo la está pasando mal, no estamos discutiendo doctrinas económicas. Estamos discutiendo si la gente morfa, si se viste, si los pibes van a la escuela, si alcanza para los remedios de los jubilados. Pocas veces se despreció tanto la soberanía nacional como ahora".La mítica fecha conmemora el momento en que las tropas comandadas por Juan Manuel de Rosas lograron hace casi 180 años detener a la flota anglo-francesa que quería invadir nuestro país por el Río Paraná.