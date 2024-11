Petri tras la destitución del jefe de la Fuerza Aérea: "Hay tolerancia cero para las irregularidades y el abuso de poder"

El ministro de Defensa,, se refirió a su decisión de destituir al brigadierde su cargo como jefe de la Fuerza Aérea -frente a las diferentes denuncias por el uso indebido de aeronaves militares- y remarcó que “las irregularidades no son tolerables” en este Gobierno.“Así como semanas atrás yo decía que los ministros no tenemos derecho a equivocarnos,”, remarcó el funcionario en declaraciones a LN+.El militar había usado los recursos del organismo para traer y llevar a su pareja de la ciudad de Paraná, Entre Ríos a Buenos Aires. En sí realizó 32 vuelos entre enero y junio de este año. Además, el uniformado tiene denuncias por acoso sexual que generaron gran malestar entre las autoridades nacionales. Su desplazamiento se terminó de concretar el jueves pasado por la mañana, tras una reunión entre el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa.como vimos en la campaña electoral: se denunciaba por parte de miembros de la Fuerza Aérea que ministros de Defensa usaban helicópteros para andar con los amigos desde Campo de Mayo. Acá no hay complicidad. Descubrimos que había abuso de autoridad y la única decisión posible era pedir el inmediato relevo”, remarcó el titular de Defensa.. Hoy estuvo reunido conmigo, me presentó la documentación, la contrastamos y confirmamos que estos hechos eran ciertos, y, a partir de ahí, tomé la decisión de relevar del cargo al jefe de la Fuerza Aérea”, detalló el ministro y aclaró que este hecho “no quita el mérito y el esfuerzo que hacen los miembros de las fuerzas”, al destacar la importancia de diferenciar las conductas personales de las responsabilidades institucionalesSobre las denuncias por acoso y abuso que recaen sobre Mengo, Petri explicó: “Hemos tomado conocimiento de que podrían haber existido situaciones de acoso y abuso por parte de víctimas que lo han manifestado extraoficialmente y extrajudicialmente.. "Hay hechos que podemos comprobar, como los vuelos, pero también tomamos conocimiento de presuntos hechos de abuso que no podemos soslayar y debemos ponerlos sobre la mesa”, remarcó el ministro.Y señaló que “el 99% de las Fuerzas, por no decir el 100%, están completamente alineadas con este tipo de decisión"., que están reconocidas por el Gobierno y el presidente después de muchos años de persecución y destrato”, insistió.“Existía un grupo de trabajo extrajudicial que hacía caza de brujas en el Ministerio de Defensa y tenía facultades de allanar oficinas. Llegamos y lo primero que hicimos fue desarmar esas oficinas que no eran fiscales, eran civiles y no eran nombrados por concurso: eran mencionados a dedo y actuaban en la clandestinidad. Las Fuerzas reconocen que estamos acompañando y modernizando. Y quieren buenos ejemplos”, subrayó Petri sobre su gestión.