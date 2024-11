Más despidos en el INCAA: desvincularon a otros 40 trabajadores

El gobierno de Javier Milei continúa con los despidos en el Estado y una vez apunta contra el del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Se informó que el Gobierno nacional oficializó el "pase a disponibilidad" de cinco trabajadores, pero aseguran que ya son casi 40 los empleados en esa situación y que forma parte de un plan de "desguace" del organismo. "Hace 33 años que no se pasaban trabajadores a disponibilidad", advierten.Según consignó El Destape, el Poder Ejecutivo estableció el "inicio al proceso de readecuación de personal" que contempla el "pase a situación de disponibilidad" de 5 trabajadores de la planta permanente del INCAA. La medida fue argumentada en que el organismo tiene "excedida la dotación óptima necesaria".Si bien la resolución fue oficializada este viernes, El Destape pudo saber que este proceso comenzó hace dos meses y ya involucra a 40 trabajadores que fueron "absorbidos" por el Ministerio de Desregulación y Transformación para derivarlos a otras áreas del Estado pero que "aún no les ofrecieron nada"."La dotación óptima que describe es casi tan precisa y real como el algoritmo de las plataformas. Tenemos casi 40 compañeros en esa situación hace más de 2 meses y aun no les ofrecieron nada. Es más del desguace", declaró a El Destape el montajista, trabajador audiovisual del INCAA y delegado de ATE, Nicolás Leonardo Vetromile.Desde que comenzó la gestión de Milei, ya hubo más de 400 trabajadores desvinculados entre despidos por no renovación de contratos, retiros voluntarios y pases a disponibilidad."Lo único que les interesa es reducir el 'costo' laboral y todavía no vimos ningún logro de esta gestión en términos cinematográficos. Hace 33 años que no se pasaban trabajadores a disponibilidad", agrega VetromileDesde diciembre del 2023, se suspendieron todos los concursos y los subsidios al cine que daba el INCAA, no se produjo ninguna película y la falta de actualización salarial hizo caer los sueldos de sus empleados en más de un 30% en términos reales.