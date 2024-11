El Gobierno buscó bajarle el tono a la interna entre Milei y Villarruel y pidió "no tomar al pie de la letra cada comentario"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscó bajarle el tono a la feroz interna entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel y marcó que no se debe "tomar al pie de la letra cada uno de los comentarios de la manera en la que se expresan".En diálogo con Radio Rivadavia, Francos intentó reducir la interna entre Milei y Villarruel en el Gobierno: "Cuando el Presidente dice que la vicepresidenta está más cerca de la casta se refiere a que trabaja fundamentalmente con los distintos bloques de senadores tratando de llevar adelante las propuestas del Gobierno nacional".Sin embargo, reconoció las diferencias de opinión y criterio entre Milei y Villarruel. "El Presidente está tratando temas de gestión diaria y el vice trata más los temas legislativos. Es algo natural", marcó.En tanto, se refirió a la imagen en las encuestas que cosechó la presidenta del Senado pero evitó hacer alusión a sus deseos de concentrarse en su propia carrera política: "Puede tener ambiciones políticas y no me parece mal, pero hoy estamos ante un gobierno del presidente Milei. No creo que ella esté pensando en algún juego político propio, pero no puedo juzgar cuál es su ambición política porque no la conozco".