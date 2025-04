El debate por la suspensión de las PASO en PBA se dilató hasta la próxima semana

La Legislatura bonaerense dilató la discusión por la suspensión de las PASO para la próxima semana y se estira el tratamiento del calendario electoral en la Provincia.Luego de un cuarto intermedio que duró hasta pasadas las 17, los legisladores no llegaron a un acuerdo sobre la puesta en pausa de las primarias y el debate se postergó una semana. Se baraja el martes 8 de abril como la nueva fecha clave.La sesión en la Cámara Baja bonaerense estuvo atravesada por un clima de tensión, ya que, en medio de la sesión, el kirchnerismo publicó una carta con un pedido de que las elecciones sean concurrentes en la provincia de Buenos Aires."Para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos", manifestaron un grupo de dirigentes, legisladores e intendentes bonaerenses, con el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, a la cabeza.En la misiva, sostuvieron que la propuesta de desdoblar las elecciones "acentúa el descalabro que ya produjo (Javier) Milei al impulsar la Boleta Única de Papel"."Desde lo operativo, un desdoblamiento electoral requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de recursos humanos provinciales, que se complejiza al extremo por los escasos meses que restan hasta la elección", consideró el grupo de referentes cercanos a la ex presidenta Cristina Kirchner.Al mismo tiempo que transcurría el debate, Kicillof pronunció un discurso con un fuerte componente de autocrítica hacía el interior del peronismo e hizo un llamado a discutir la unidad y subsanar los errores cometidos en el pasado.