Derrumbe en Villa Gesell: detuvieron a un contratista y buscan a un arquitecto

Un contratista de 30 años fue detenido en lo localidad balnearia de Ostende y la Policía busca a un arquitecto que podría tener algún grado de responsabilidad en el derrumbe ocurrido en el Hotel Dubrovnik de Villa Gesell. De esta manera, la causa ya suma su quinto aprehendido, aunque los otros cuatro ya fueron excarcelados.La fiscal Verónica Zamboni pidió la aprehensión de un arquitecto, el cual no firmó ningún plano de las obras recientes, aunque según fuentes policiales del lugar, el hombre tuvo un rol protagónico en obras anteriores.De acuerdo al expediente judicial al que tuvo acceso Noticias Agentinas, se analiza si el uso de una maquinaria pesada fue determinante para que se produjera el colapso del edificio.El derrumbe se inició en la parte trasera y dos personas lograron escapar antes de que ocurriera la mayor parte del desastre y resultaron ilesas. Se estima que del primer al tercer piso había ocupantes vinculados a la obra de mantenimiento que se estaba realizando en el apart hotel, entre los que estaba uno de los dueños.El Director de Inspección de Edificios Privados y Espacios Públicos de la Municipalidad de Villa Gesell, Nicolás Valdez, confirmó que el apart hotel de 10 pisos que se derrumbó durante la madrugada no tenía autorización para construir en la parte trasera del edificio, donde ocurrió el desmoronamiento.Además, señaló que "el edificio estaba parcialmente desocupado que había cambiado de razón social hacía un tiempo. Eso produjo que no tuviera actividad comercial verdad, pero estaban pernoctando albañiles en el lugar". Desde la Dirección de Obras Municipal emitieron un comunicado confirmando la falta de autorización de las obras dentro del hotel.El jueves 7 de noviembre fue encontrada Dana Desimone, la joven de 28 años que era la última desaparecida que quedaba bajo los escombros.El martes 5 de noviembre las autoridades anunciaron que hallaron sin vida los cuerpos de los obreros Mariano Troiano, Matías Chaspman y Ezequiel Matu.El sábado 2 de noviembre se confirmó la muerte de Nahuel Stefanic, el joven de 25 años, novio de Dana que desde hace seis años se encontraba viviendo en Villa Gesell luego de que sus padres se separaran y tras estudiar cocina se desempañaba en ese rol durante la temporada de verano.Acerca de Rosa Stefanic, la ex dueña del Dubrovnik, su cadáver fue encontrado el miércoles 30 de octubre por la noche tras un arduo trabajo de los bomberos y rescatistas.El primer cuerpo hallado sin vida fue el de Federico Ciocchini, un jubilado de 84 años que vivía en el edificio lindero el cual, tras el derrumbe, se vio afectado en casi su totalidad por el desprendimiento de los escombros.