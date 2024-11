Cristina Kirchner criticó la política sanitaria de Milei y lo desafió a desregular el sector farmacéutico

En el marco del 11° Encuentro Nacional de Salud en Santa Fe, la expresidenta Cristina Kirchner criticó este sábado la política sanitaria de Javier Milei y lo desafió a desregular el sector farmacéutico. "A ver si sos tan guapo...", lanzó.Desde el predio de la Facultad de Psicología de Rosario, la ex mandataria destacó los logros de su gestión durante sus dos mandatos presidenciales y aprovechó para calificar de “mentiroso y falso” el discurso libertario de la desregulación del Estado."Espara ayudar a los ciudadanos. Desregularon las prepagas en perjuicio de millones de argentinos. Te fijan la cuota que se les canta. La cantidad de gente que se ha visto obligada a abandonar la prepaga", remarcó CFK.Y agregó: “El otro gran tema es que no se animan a desregular... porque estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos. A ver,”.En ese sentido, reclamó por medicamentos genéricos importados para reducir los costos de los presupuestos sanitarios. “A ver si te animás...”, lo chicaneó al líder libertario.“Los laboratorios argentinos han tenido uporque se les cayeron las ventas y compensaron la caída con el aumento indiscriminado de precios, algunos llegan a 500%, sobre todo en los medicamentos de mayor uso”, expuso.Siempre en este marco, la expresidenta giró un dardo sin nombrarlo al dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, que supo estar enfrentado al Gobierno. Primero señaló que la situación actual no responde a una crisis sanitaria sino que es por desinversión y lo contrastó con la época del Covid-19.“La pandemia sí fue una crisis, imprevisible, inmanejable, que ocurrió al mundo entero. ¡Y lo bien que lo hicimos! Y cómo se demostró la inconsistencia del sistema privado y la consistencia del sistema público. No me puedo olvidar entrevistas en la televisión, de circunspectos propietarios de prepagas”, comentó y la interrumpieron sus seguidores al grito de “¡Belocopitt!”. La exvice retrucó: “No, que después se enojan y me dicen cosas horribles”.Luego siguió sobre la crisis de coronavirus, cuando gobernaba Alberto Fernández: “No daban abasto en las clínicas y sanatorios, y eran atendidos en todo el sector público. Lo dijo uno de los dueños de las prepagas más importantes del país”.Del mismo modo, insistió con reclamo a Milei: "Animate y desregulá los medicamentos, decile a desregulador del megacanje que se anime para que la gente puede acceder a los medicamentos para que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad de su jubilación para los remedios. Cómo puede haber gente tan insensible y cruel".Y remató: "Eso no es capitalismo. El capitalismo necesita de consumidores,Me quedo con el capitalismo del peronismo en el que pueden consumir todos y no solo unos pocos".Por último, habló sobre la necesidad de "recontruir", y resaltó que "la salud es un hecho político y social, que requiere un modelo de país" ."No le tengamos miedo a la palabra eficiente. Se necesita de una gobernanza muy capaz para la articulación. La inversión entre los subsistemas publicos y privados es de los más alto de América Latina. El Estado no puede ser estático, tiene que salir y ser cercano para que la gente vea un Estado está comprometido", concluyó.