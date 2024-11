Nacho Torres: "Sería un error que no se apruebe el Presupuesto"

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, advirtió que no avanzar en un acuerdo para aprobar el presupuesto nacional sería un retroceso para el país. “La Argentina necesita previsibilidad y calidad institucional, y no avanzar en los consensos necesarios sería un error”, afirmó durante una visita a Córdoba.En el marco de su agenda en Córdoba, el mandatario chubutense se reunió con su par, Martín Llaryora, en la Casa de Gobierno provincial, donde coincidieron en la necesidad de descentralizar recursos que hoy están centralizados en la Nación. “El gobierno central cobra impuestos con asignaciones específicas para rutas, puertos y obras públicas, pero no se ejecutan. Hay que eliminar o descentralizar esos impuestos”, subrayó Torres tras el encuentro.Además, Torres participó como expositor en un panel organizado por La Generación Argentina en el campus de la Universidad Siglo 21, enfocado en el fortalecimiento de jóvenes líderes políticos. Allí insistió en la necesidad de consensos para un presupuesto que promueva un modelo productivo y federal.Con respecto a las posibilidades de acuerdo, Torres se mostró optimista y les asignó un puntaje de 7 sobre 10. “Es indispensable que el presupuesto defienda el trabajo y el esfuerzo de los argentinos. No podemos seguir fragmentados entre el modelo de la Capital Federal y el del interior”, concluyó.