El Gobierno llamó a licitar LECAP, BONCAP y BONCER a partir del miércoles 27 de noviembre

La Secretaría de Finanzas, a cargo del Ministerio de Economía, llamó este lunes a licitar Letras del Tesoro Nacional capitalizables en pesos (LECAP), Bonos del Tesoro Nacional capitalizable en pesos (BONCAP) y Bonos del Tesoro Nacional en pesos cero cupón (BONCER).Desde la Secretaría detallaron que la recepción de las ofertas tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a partir de las 10 hasta las 15. El viernes 29 de noviembre será el plazo máximo donde se efectuará la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas.La licitación de los BONCAP se realizará mediante "indicación de la tasa efectiva mensual" mientras que la de los BONCER y LECAP será mediante "indicación de precio de reapertura, sin precio mínimo ni máximo".En cuanto a la presentación de ofertas, habrá dos tramos: uno "no competitivo" y otro "competitivo".En caso del primero tramo, la Secretaría informa que deberán consignarse únicamente los "montos de VNO (valor nominal original) a suscribir" y estarán destinados a personas físicas o jurídicas, que por sus "características" no cuentan con la "especialización necesaria" para realizar una "evaluación de las condiciones financieras" de la licitación y requieren el "asesoramiento de una entidad especializada".Por el lado del segundo tramo, se deberá indicar el monto del VNO a suscribir, el cual "deberá ser mayor" a VNO $50.000.000 y el "precio en pesos de colocación/reapertura" por cada VNO $1.000 con dos decimales.Estarán destinados a personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO $50.000.000, y a "todo otro tipo de inversor" que por sus "características" fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO $1.000.000 y "no tendrán limitación de monto máximo a ofertar".Las ofertas que sean presentadas por personas humanas o jurídicas deberán ser presentadas "en tiempo y forma" a través de "agentes de liquidación" y "compensación" y "agentes de negociación" que estén inscriptos en la Comisión Nacional de Valores (CNV).