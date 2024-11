La Ciudad implementará un sistema de colectivos eléctricos a partir de 2025

El Jefe de Gobierno porteñoadelantó este miércoles que de la Ciudad de Buenos Aires implementará un sistema de colectivos eléctricos a partir de 2025."Para más sustentabilidad. En sintonía con lo que se esta haciendo en el mundo y donde nuestra ciudad todavía tiene una deuda importante", adelantó Macri este miércoles en una conferencia de prensa donde también anunció cambios en seguridad, antigüedad y sistema de pago para las 31 líneas de colectivos del territorio porteño.Sobre los nuevos colectivos, el alcade porteño explicó que son colectivos de mediano porte que "van a poder recorrer el centro histórico".Al inicio de su discurso, el Jefe de Gobierno recordó: "Hace dos meses estábamos discutiendo se transfieren o no las líneas". "Queremos hacernos cargo de una mayor autonomía, hacernos cargo de las cosas para mejorarlas. Como hemos hecho con policía, con bomberos", aseguró el funcionario.En esta línea, Jorge Macri anunció una serie de medidas que afectarán a las líneas de colectivos en la Ciudad. En primer lugar el funcionario hizo referencia a cambios en la seguridad: "En los próximos 3 meses los colectivos tendrán cámara de seguridad en su interior. Esas cámaras están conectadas con nuestro centro de monitoreo".Por otra parte, Jorge Macri aseguró que buscan incorporar "más tecnología" con la implementación del sistema de multipago: "Es una manera de facilitarle la vida a la gente, al turista, al que viene del interior, al que no es usuario recurrente del sistema".Otro de los anuncios es queEn esta línea explicó que esto "va a obligar a la renovación de 241 vehículos de la flota de alrededor de 1800 que tienen estas 31 líneas".Sobre a la seguridad y la prevención de accidentes, el funcionario aseguró que van a aumentar los "controles de alcoholemia y narcotest a los choferes". Además, Macri detalló que durante 2023 "fallecieron 100 personas" en incidentes de tránsito: "Queremos bajar ese numero, no repetir. Queremos ayudar a los choferes a que trabajen cada día mejor. Para eso vamos a pedir la incorporación de lo que se llaman ADAS (Sistema de sensores externos) que le avisan al chofer ante la cercanía de algo que sea un riesgo. Adelante, atrás y en las laterales", apuntó.