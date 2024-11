El Gobierno minimizó las críticas de Larreta a la violencia de Milei: "Es intrascendente, el 90% de la gente no le creyó"

Los insultos solo tienen un objetivo: destruir al que piensa distinto.#LasPalabrasImportan pic.twitter.com/PbaJWbpL4H — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

El Gobierno minimizó este miércoles el informe que difundió ayersobre la violencia verbal del presidentey consideró que son "intrascendentes" porque el ex jefe de Gobierno porteño no logró superar las PASO en las últimas elecciones presidencialesEl exalcalde porteño había difundido el martes un trabajo de su think tank Movimiento al Desarrollo (MAD) que cuantificó 32 diferentes "términos para insultar" en más de dos mil posteos del Presidente en su cuenta de X. Ante una consulta sobre el tema, el vocero presidencial Manuel Adorni minimizó los cuestionamientos y los asoció buscó en todo momento minimizar los cuestionamientos a los malos resultados del larretismo en las elecciones pasadas. "Según las últimas PASO,", recordó y señaló que por esoAl ser repreguntado específicamente sobre los recurrentes insultos del mandatario en redes, Adorni intentó relativizarlo y consideró: "o que le ha intentado hacer mucho daño a él en lo personal".En ese sentido, apuntó contra gestiones anteriores al señalar que "la violencia no está en la forma sino en las consecuencia de los actos: la inflación y pobreza q nos han dejado". "El Presidente es genuino por sobre todas las cosas", subrayó.El Gobierno respondió así a la carta que publicó ayer Horacio Rodríguez Larreta cuestionando la violencia discursiva de Javier Milei, con un trabajo que analiza "los efectos de su violencia discursiva y sus insultos sobre la convivencia democrática". "solo a través de su cuenta en la red social X. Entre los términos despectivos que más ha utilizado se cuentan “zurdos” (301 veces), “degenerados” (184) o “hijos de puta” (110)", enumeró Rodríguez Larreta en su posteo.Y con cierta ironía, apuntó: "Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí. Somos muchos los argentinos que no pensamos como usted. Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia. Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice".