Adorni candidato: tras las patinadas de Milei y Bullrich, el vocero encabezará la lista de LLA en CABA

Luego de jornadas en la que el propio presidente y líder del partido Javier Milei reflejó cierto desconocimiento sobre el posible candidato a legislador porteño, fuentes de Casa Rosada confirmaron a Manuel Adorni, vocero presidencial, como principal aspirante a una banca en la Legislatura porteña en representación del bloque libertario."Eso hay que preguntarlo en la oficina de al lado mío", se desentendió el Presidente en una entrevista en El Observador, antes de clamar por la postulación de Patricia Bullrich, que poco después, desde Córdoba, se bajó: "Creo que en esta oportunidad me quedo en el banco", adujo. En el Ministerio de Seguridad apostaban a caballo ganador y postulaban a Adorni.Lo cierto es que hace semanas que el nombre del vocero presidencial aparecía en la danza de nombres, un baile al que se sumaron Bullrich y más recientemente Federico Sturzenegger, pero el ministro de Desregulación duró apenas un suspiro. Es más, fue el único potencial candidato que Milei desestimó este jueves. "Me parece que Federico está haciendo una tarea verdaderamente superlativa", dijo.Entre Bullrich y Adorni no sólo había dos estrategias diferenciadas para jugar en el bastión amarillo (una sigue siendo afiliada al PRO y el otro es 100% LLA), sino que la entronización del Secretario de Medios implica que Karina Milei tiene el absoluto control de la lapicera.El platar a la ministra en esta elección, que el propio Milei auguró que "arrasaría" entre un electorado PRO (en la Ciudad también le ganó la interna presidencial de JxC al entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta), implicaría posicionarla de cara a 2027 para intentar suceder a Jorge Macri en Uspallata.Por otra parte, Bullrich no podría convivir en un bloque porteño de LLA con Pilar Ramírez, oídos y ojos de El Jefe en la Ciudad. Ni siquiera pudo soportarlo Ramiro Marra, que primero fue echado de la jefatura de la bancada y luego directamente fue excomulgado de las filas de LLA.Si bien durante la tarde operadores libertarios insistían que la lista se iba a definir a último minuto (el plazo vence el sábado a las 23.59), la confirmación de Adorni llegó poco después de que circulara la versión de un inminente lanzamiento de Marra que, con un video, explicaría sus razones para jugar en estos comicios por afuera de Las Fuerzas del Cielo.De esta manera, será la primera vez que Adorni se mida en las urnas. Si bien nunca se había postulado hasta ahora, en las legislativas 2021 acompañó la lista de José Luis Espert en la coalición Avanza Libertad, como socio fundador y militante del partido Uni2.