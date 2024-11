Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se casaron por civil en una ceremonía íntima

Tras dos años de noviazgo, el ex jefe de Gobierno porteño,, y su pareja,, se casaron por civil el miércoles a la tarde en un evento íntimo y en la previa a la celebración de la boda que será este sábado.Antes de las 19 horas, Larreta y Maylin oficializaron su amor en la sede del registro civil de la calle Uruguay. La fecha fue elegida a propósito porque coincide con el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, de la que es muy devota la ahora esposa de Larreta.Al evento asistieron pocos invitados cercanos a la pareja y no se permitió el ingreso de periodistas. Maylin usó un conjunto en crepe satin, en color verde lima, del diseñador Gabriel Lage y unos stilettos nude. Al terminar la ceremonia, ambos se mostraron emocionados, los presentes mostraron felices ante el nuevo matrimonio.Durante la ceremonia, el legislador porteño e integrante del nuevo think tank político de Larreta,fue de los primeros en llegar y brindó algunas palabras. Además, por parte del ex alcalde porteño el exfuncionario asistió su familia más cercana: su madre,; su hermana,; sus hermanos-este último llegó con Magui Casañas Ardoy-; y sus tres hijas,. También estuvo Dora Sánchez, viuda de Horacio Rodríguez Larreta (padre).De parte de Maylin, presenciaron el casamiento su madre; sus hermanas; y sus tíos,Amigos de ambos también acompañaron.Hace unos días Maylin brindó declaraciones con ¡HOLA! Argentina de su amor por el exjefe de Gobierno porteño y se abrió sobre su experiencia en 2024, un año repleto de emociones. A mitad de año, en julio, su padre Claudio Maylin falleció a sus 64 años por un cáncer de páncreas. “Ha sido un año difícil, pero Horacio ha estado ahí, a pleno, bancándome. Después de la campaña de H y la enfermedad de mi papá, casarnos es una manera de reconfirmar lo que nos pasa; es decir ‘Acá estamos’”, expresó.En esa entrevista, reveló que su relación con Larreta comenzó "de a poco" y aunque al principio "no podía creer" lo que sentía , al final se enamoró "por teléfono" como "a los 16 años". "'", recordó.Maylin fue directora general en Tercera Edad en la Ciudad de Buenos Aires y directora provincial de Control de Gestión en la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019. Entre 2018 y 2019, dirigió el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Después, en 2020 y 2021, fue coordinadora general de la estrategia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el COVID-19, y, en 2021 y 2022, secretaria de Tercera Edad y Bienestar Integral para Personas Mayores del Ministerio de Salud porteño. Durante este último cargo fue que compartió espacio de trabajo con Rodríguez Larreta y apareció el amor. En 2022 se retiró de la función pública.