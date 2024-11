Diputados: el PRO no alcanzó el quórum y se cayó la sesión para debatir Ficha Limpia

La Cámara de Diputados volvió a reunirse en una sesión especial para tratar el proyecto deque busca impedir que las personas con condenas confirmadas por Casación se presenten a competir en elecciones y que parecía apuntar contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Sin embargo,El bloque PRO se presentó con una ausencia:, quien no asistió por esta enfermo. Mientras que faltaron muchos legisladores de La Libertad AvanzaEl temario también incluía, además, la modificación en los códigos procesales por la reiterancia, la creación del registro de de Electores Reincidentes en el Exterior y juicio penal en ausencia del imputado.La sesión especial fue solicitada por el diputado, jefe del bloque del amarillo, la intención junto con UCR, Coalición Cívica, LLA, y algunos miembros de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, era lograr alcanzar los 129 diputados necesarios pero no lo consiguieron.El jefe del bloque de diputados nacionales de La Coalición Cívica,, cuestionó las ausencias de ocho legisladores de La Libertad Avanza en la sesión extraordinaria que se llevó adelante este jueves en Diputados. "", lanzó el lilito, que denunció un supuesto pacto entre Unión por la Patria y LLA y cuestionó: "".El miércoles pasado se buscó tratar el proyecto por primera vez, pero el oficialismo y sus aliados se quedaron cortos y obtuvieron sólo 128 de los 129 parlamentarios presentes necesarios para habilitar el quórum.