La Legislatura de Neuquén suspendió a la vicegobernadora Gloria Ruiz y será investigada por inhabilidad moral

La Legislatura de Neuquén suspendió a la vicegobernadora Gloria Ruiz, salpicada por un caso de corrupción que involucra a su hermano Pablo y conmovió los cimientos de la política local.La votación no fue unánime pero si por una mayoría abrumadora. La misma terminó con 29 votos en favor de la suspensión de la funcionaria y solo 5 en contra.Ruiz había manifestado este martes en su cuenta de la red social X que "la situación que se vive en la Legislatura , considerándola un golpe de estado a la democracia y que todo lo que se está viviendo es Político".Todo comenzó el pasado viernes cuando personal del MPF neuquino se hizo presente en las dependencias de la Legislatura local y con una orden del juez Juan Manuel Kees se pidió la documentación de una causa que presenta movimientos financieros sospechosos y que podrían estar vinculados con plazos fijos de Pablo Ruiz.Unos días después la funcionaria informó que Pablo Ruiz fue apartado del cargo que llevaba adelante como coordinador de la institución legislativa, ya que esto es “indispensable para garantizar” la transparencia de la investigación tras la causa por movimientos financieros sospechosos. Pero no alcanzó para descomprimir un clima que estaba más que espeso.Lo cierto es que Pablo Ruiz se presentó este lunes en la Ciudad Judicial de Neuquén acompañado por su abogado, Federico Diorio, quien reconoció la existencia de los plazos fijos. No obstante, afirmó que estos fueron constituidos antes de su nombramiento. Según aseveró, los fondos cuestionados corresponden a viáticos y gastos operativos debidamente documentados.El escándalo provocó una fractura política entre Gloria Ruiz y el gobernador Rolando Figueroa, su compañero de fórmula, la cual se agravó con el correr de los días, luego de que se conociera la denuncia la semana pasada. El “Frente Neuquinizate”, la alianza electoral que ganó en 2023 al histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), definió expulsar a la vicegobernadora del frente político que los llevó al poder, al argumentar que debe existir “tolerancia cero a los supuestos hechos de corrupción”.