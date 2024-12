"Queremos desmentir lo que dice el gobierno nacional de que la economía mejoró porque no es real", dijo Bianco

(R) El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, salió al cruce de las afirmaciones del Gobierno Nacional sobre una supuesta mejora económica, asegurando que "no es real" que la economía haya repuntado. Según Bianco, esta narrativa solo beneficia a "unos pocos sectores vinculados a la bicicleta financiera", mientras que la realidad económica es muy distinta. "Esto es una tragedia financiera", afirmó, destacando que la economía real "no muestra signos de crecimiento".El ministro presentó datos alarmantes sobre la situación de las empresas, señalando que muchas de ellas han recurrido a préstamos no para invertir, sino para "pasar el año". En este contexto, Bianco citó el testimonio de los gremios industriales, que denunciaron la pérdida de 40 mil puestos de trabajo y el cierre de 900 empresas desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Además, subrayó la caída de un 21% en la producción de acero, uno de los sectores clave de la economía argentina.Bianco también criticó la caída del 30% en el número de turistas que ingresaron al país, mientras que los viajes al exterior aumentaron un 24%, lo que, según él, refleja los altos costos internos.En cuanto al consumo, el panorama no es más alentador: las ventas cayeron un 0.4% respecto al mes anterior y los supermercados vieron una disminución de hasta el 30% en su facturación comparado con el año pasado. Para el ministro, estos datos evidencian que las promesas de mejora económica del gobierno de Milei están lejos de reflejar la realidad del país.