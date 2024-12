El decano de Farmacia de UBA salió a recordarle al Gobierno que el extranjero no residente no puede acceder a la universidad pública"

El decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA),, consideró hoy “redundante” el anuncio del Gobierno sobre el arancelamiento a los extranjeros no residentes que estudien en universidades públicas y recordó que los extranos que no tienen DNI “no pueden cursar".“El extranjero no residente no puede acceder a la universidad pública.”, remarcó Evelson en declaraciones al programa “Hermosa mañana” de Radio Splendid.El vocero presidencial,, anunció ayer que el Gobierno nacional impulsará que los extranjeros no residentes paguen un arancel para estudiar en las universidades estatales de Argentina, una medida que abarcaría también a la atención en los hospitales públicos. Evelson señaló este miércoles queaunque admitió que falta todavía conocer “un poco más los alcances de las medidas”, cualquier modificación legal deberá ser objeto de una ley en el Congreso.“Esto excede a las universidades nacionales.”, subrayó el decano.Además, destacó que, ya que quienes vienen al país a estudiar “son un plus a la hora de calificarnos en los rankings internacionales”, de modo que “el extranjero es un valor que agrega prestigio de una universidad”.Y recordó que. En el total del sistema no es extremadamente relevante”. "Es difícil discriminar quienes son residentes temporarios que vienen solo a estudiar y quienes residen porque migraron con sus familias, pero viven ya en el país", apuntó.Consultado sobre los problemas que afronta la universidad pública, Evelson mencionó el presupuesto, nos niveles salariales que calificó de “muy bajos” y la situación de desfinanciamiento en investigación. “porque necesitamos certidumbre sobre cómo vamos a funcionar el año que viene. Además, La cuestión salarial no está resuelta, los salarios están en niveles muy bajos”, advirtió.En ese sentido, al concluir, señaló que “un problema gravísimo” es la situación de los laboratorios de investigación porque a lo largo de todo el año "no se han recibido los dineros que ya estaban adjudicados” y en consecuencia el sector está “entrando en una paralización”.