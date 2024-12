Tras el pedido de Reforma de la Constitución por parte de Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema ordenó que vaya a juicio oral por el Memorándum con Irán

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá enfrentar un juicio oral por la firma del Memorándum con Irán, relacionado con el atentado a la AMIA. El máximo tribunal desestimó los recursos presentados por las defensas, que solicitaban mantener el sobreseimiento de la ex mandataria y otros acusados, y validó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había ordenado avanzar con el caso a juicio.

Ayer, en una entrevista publicada en el podcast Generación 94, Cristina propuso una reforma constitucional que incluya modificaciones al sistema electoral y judicial de Argentina. Entre sus propuestas, destacó la necesidad de ajustar los períodos de elecciones para que se celebren cada cuatro años, en lugar de cada dos, e insistió en la eliminación de los cargos judiciales a perpetuidad, abogando por la posibilidad de que los jueces sean elegidos por voto popular.

El fallo de la Corte fue firmado por todos sus miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Aunque el tribunal no se pronunció sobre el fondo de la causa ni evaluó las pruebas presentadas, rechazó los argumentos de las defensas, que sostuvieron que la firma del Memorándum era un acto de política exterior no sujeto a revisión judicial. En respuesta, la Corte aclaró que el caso no se limita a un tratado internacional, sino que involucra negociaciones paralelas que, según las acusaciones, buscaban otorgar impunidad a los ciudadanos iraníes imputados por el atentado.Volviendo al juicio, este se originó a partir de la denuncia presentada en 2015 por el fiscal Alberto Nisman, quien acusó a Fernández de Kirchner y a otros funcionarios de encubrimiento y traición a la patria, al intentar favorecer a Irán en la investigación del ataque a la AMIA. Tras varios vaivenes judiciales y apelaciones, la Cámara Federal decidió que el caso debía ser tratado en juicio oral, decisión que ahora ha sido confirmada por la Corte.La acusación sostiene que el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en 2013 tenía como objetivo la impunidad para los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado.