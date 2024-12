Sesiones extraordinarias: la oposición ayuda al Gobierno con Kueider pero reclama por el Presupuesto

La oposición dialoguista buscó distanciarse del escándalo que generó el senadory prefirió evitar pedir la destitución para dar tiempo a que la Justicia se expida, dándole margen al oficialismo mientras le pide tratarelen las sesiones extraordinanrias.acusado de "contrabando y lavado de activos" por la Justicia de Paraguay, al intentar cruzar la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar, peroalgo imposible de alcanzar sin el acompañamiento de otros espacios.De todas maneras, mientras Javier Milei intentaba tirarle la pelota al peronismo, los comunicados en repudio a Kueider existieron. El PRO se pronunció con un comunicado suave y pidió transparencia. Además, cuestionaron la posición de Unión por la Patria “a favor de que una persona condenada en doble instancia pueda ingresar al Senado” (en referencia a Cristina Kirchner) pero, al mismo tiempo, pida la expulsión de un legislador que enfrenta la parte inicial de un proceso judicial. La UCR también habló sobre la redacción de un comunicado pero se diluyó, según consignó El Destape. “Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, dijo un referente radical.En cuanto a los proyectos anunciados por el vocero presidencial Manuel Adorni, algunos serán debatidos en la Cámara de Diputados, como la Reforma Política y la ley del Juicio en Ausencia. En el Senado, por su parte, se tratará la Ley Antimafia, una de las iniciativas que se dará en una Cámara inmersa en controversias, la oposición tiene previsto llevarKueider pidió hacer uso de licencia y quedará fuera de la dinámica parlamentaria hasta que decida revocarla, mientras tanto el Senado vivirá las sesiones extraordinarias. El temario no incluye ningún proyecto de interés para los aliados, pero sí algunos temas claves como. Incluso, el diputadocuestionó que el gobierno impulsó “temas que no son urgentes” y que “faltan los que la Argentina necesita". "El Presupuesto es fundamental; los inversores externos no vienen a un país débil institucionalmente”, consideró en diálogo con Radio Continental.La UCR, presidida por, también expresó su preocupación. “. Además, al negar la Ficha Limpia, se envía un mensaje contrario a la transparencia y se permite que personas que no deberían ocupar cargos sigan representando a la sociedad”, indicaron desde la bancada.En ese sentido, el diputado radicalcalificó los temas como”. “La sociedad quiere que discutamos la Ficha Limpia, la Reforma Sindical y un Presupuesto equilibrado.Evidentemente, se han desconectado de la sociedad o, peor aún, han pactado con el kirchnerismo”, añadió. En una entrevista en A Dos Voces, Tetaz explicó que la Ficha Limpia “atacaba el corazón de la corrupción en el país”.