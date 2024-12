Belliboni aclaró cómo fue la pelea con Fran Fijap y contó que lo "insultó" y lo "empujó"

🚨 URGENTE: GRAVÍSIMO



BELLIBONI intentó ASESINARME



Queda demostrado lo que son esta LACRA INMUNDA



No solo me pegó a mi, también a @mjolivan pic.twitter.com/5YKMZNTGfF — Fran Fijap (@FranFijap) December 5, 2024

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni se refirió a la pelea que mantuvo este jueves con Fran Fijap en un programa de streaming y aclaró que el influencer libertario lo insultó y lo empujó al término del debate. Además, acusó a la periodista María Julia Oliván de no entregarle los videos completos."Cuando terminó la nota yo le extendí la mano y me dice: 'No, no te voy a dar la mano porque vos sos un viejo pelotudo'. Entonces me paré y le dije: '¿qué me dijiste?'. Se paró y me empujó. El agredido fui yo, verbal y físicamente. El tema es que María Julia Oliván no me está mandando el video completo, están pasando imágenes que le dio la producción y a mí no me los dan", relató Belliboni, en diálogo con radio AM750."Él me empujó, nos ponemos a pelear, él me tiró trompadas, pero como editan todo... En un momento se plantó, pero después salió corriendo y se puso atrás de María Julia. Tuve la actitud de defenderme", agregó el líder piquetero.Belliboni advirtió que tiene "código de barrio" y que su límite es el insulto. "Yo pasé por muchas cosas. Un chiquito como este, que todavía se hace pis en los calzoncillos, no me va a empujar. No soy un físico culturista, tengo dos by pass y siete estents", concluyó.Momentos de tensión se vivieron entre el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni y el militante libertario Fran Fijap, en un programa de streaming de la periodista María Julia Oliván, tras un debate que subió de tono y terminó a las piñas entre ambos protagonistas.En el canal Border Periodismo, donde grababan el nuevo episodio de "Domados", el debate en esta oportunidad era entre Belliboni y Fran Fijap. "Belliboni intentó asesinarme. Quedó demostrado lo que son esta lacra inmunda. No solo me pegó a mi, también a Maria Julia Oliván", expresó en su cuenta de X, el libertario de 22 años.El influencer libertario había sido noticia cuando fue perseguido por manifestantes en los alrededores del Congreso, cuando se votaba el veto contra el financiamiento universitario. Luego de ese episodio, por el que tuvo que se atendido por el SAME, también denunció: "quisieron asesinarme".La entrevista, que será publicada en las próximas horas, se podrá observar cómo reaccionó el líder del Polo Obrero, de 65 años, quien se encuentra procesado por la Justicia acusado de extorsión y amenazas, e intentó agredir a Fijap, mientras Oliván trataba de interceder y separar las partes.